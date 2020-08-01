染疫外籍技工搭高鐵成破口？高鐵發聲明：疫情之初即防疫

中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，國內新增一例感染源待釐清的確診病例個案（案469），為一名比利時籍20多歲男性，在台兩個月期間，足跡遍佈彰化、台中、台北及宜蘭等地，也曾以高鐵作為往返中部的交通工具。對此，台灣高鐵回應表示，在疫情之初即進行各項防疫措施並加強消毒，敬請旅客配合。
根據彰化縣衛生局資料，該名比利時籍男性在中部離岸風電產業擔任技工，足跡遍佈彰化、台中、台北及宜蘭等地，搭乘交通工具有高鐵及計程車、並出入健身館、酒吧等地，但平時不愛戴口罩。
針對該名個案搭乘高鐵一事，高鐵回應表示，自疫情之初，即進行各項防疫措施。要求旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並配戴，若進站後能夠維持社交距離，得不戴口罩。
高鐵強調，目前各車站每四小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過之動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行全車加強消毒。
高鐵考量疫情仍未完全解除，規定體溫超過37.5度的旅客不得搭車，且敬請旅客於乘車時仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。
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