英系操盤與蔣萬安角逐台北市長？陳時中：派系往來不多

政府日前宣布要開放含有萊克多巴胺的瘦肉精美豬進口，引發各界討論，今（28）天上午衛環委員會，進行本會期第一次議程，國民黨立委蔣萬安也抽中擔任委員會召委，找來衛福部長陳時中出席報告業務概況。
針對美豬相關風險評估報告，蔣萬安提到，衛福部委託成大的相關風險報告，有提到要針對孕婦食用萊劑內臟降低標準，9/4相關的專家會議，也建議要針對肝、腎降低標準，但是最後肝的安全容許量，僅比照國際標準、沒有調降，對此蔣萬安質疑，相關依據為何。
面對立委質疑，陳時中答非所問，僅表示豬腎的食用量比較高，萊劑殘留量也會比較高，所以將國際標準的殘留容許量，從0.09ppm改為0.04ppm，但針對為什麼不遵照專家意見調降豬肝的殘留容許量，陳時中沒有正面回應。
另外蔣萬安也進一步質疑，衛福部針對基改食品，有明文規定要強制標示，但為什麼開放瘦肉精美豬後卻做不到，蔣萬安提到：「基改食品是否對人體造成傷害，也眾說紛紜，現在瘦肉精美豬開放應該做好標示，國人要清楚標示，這才是讓人民有選擇」，立委要求應該清楚明訂業者標示美豬是否含有瘦肉精，對此陳時中僅表示：「所以我們把原產地標示好」。
另外蔣萬安與陳時中，被認為是呼聲最高的兩大台北市長候選人，在立院列席前，陳時中也被媒體問及是否有英系人馬，暗中協助選舉規劃，對此陳時中表示，和派系往來不多，他提到大家會聊天，但是沒特別聊選舉的事情。
另外蔣萬安抽中衛環委員會召委，陳時中被要求一週兩天列席備詢，外界認為是台北市長選舉前的提前過招，對此陳時中表示，只是來政策討論，不感到委屈。另外，在蔣萬安針對美豬相關議程質詢結束後，代理主持議程的國民黨立委徐志榮還提到：「謝謝兩位準市長」，讓陳時中與蔣萬安兩人，參與台北市長選舉的煙硝味更加濃厚。