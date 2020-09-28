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蔣萬安：瘦肉精美豬評估有漏洞？陳時中背書非致癌物質

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-09-28 10:25:10｜update2020-09-28 10:25:47

▲衛福部長陳時中今（28）天出席衛環委員會，說明美豬進口相關議題。（圖／翻攝立法院議事直播）
▲衛福部長陳時中今（28）天出席衛環委員會，說明美豬進口相關議題。（圖／翻攝立法院議事直播）

政府日前宣布要開放含有萊克多巴胺的瘦肉精美豬進口，引發各界討論，今（28）天上午衛環委員會，進行本會期第一次議程，國民黨立委蔣萬安也抽中擔任委員會召委，找來衛福部長陳時中出席報告業務概況。



針對美豬進口議題，立委蔣萬安質疑，衛福部針對瘦肉精美豬進口強調有「進行嚴謹風險評估」，但是蔣萬安提到，所謂的嚴謹風險評估，是委託成大2018年所做的報告，而這份報告也是根據國際標準做推論，但是CODEX這些在2020年訂的標準就被歐盟質疑，因為當時只針對六人做實驗，後來還排除一位，且五位都是年輕健康男性，遭歐盟質疑樣本數過低，且缺乏孕婦、心血管疾病患者、老人等。


蔣萬安強調，政府竟然用受這樣備受質疑標準來推斷、認為要開放瘦肉精美豬進口，還沒有納入國人飲食習慣，而且風險評估報告上頭，還寫到針對萊劑美豬，長期研究裡頭因為沒有「致癌風險評估」，所以委託的成大報告，是做「非致癌風險評估」，立委質疑，開放瘦肉精美豬後會不會在20、30年後，發現萊劑有致癌風險。


對此，儘管沒有相關報告佐證，陳時中堅定表示：「萊劑是非致癌物質」，他還提到，實證醫學研究裡面，都會找健康的樣本，不太可能讓孕婦吃，但是衛福部有驗證國人飲食習慣，以孕婦一天最多大概會吃的量來計算，將最大容許量控制在大約60%左右，保障孕婦吃月子餐也不會有食安疑慮。

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