談館長槍擊案！李茂生狂提「詭異疑點」：當法律人白癡？

據了解，館長昨凌晨在自家健身房成吉思汗健身俱樂部門口遭人開3槍攻擊，館長右手臂、右大腿和腳踝中彈，現場警消趕抵，進行緊急處置，並將館長送往林口長庚醫院急救。警方表示，隨後有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，初步研判該名劉男就是先前騷擾館長的男性狂粉，遭網友肉搜心生不滿，才會持槍攻擊。
李茂生今貼文提出疑問「喝酒後開槍，但準確射擊四肢，是技術好，還是運氣好？」被害人受傷後，開啟直播模式，且無立即死亡危險，行為人立即向警方自首，質疑是否為計畫的一部分。接著指出「行為人雖吸毒且無工作，卻擁有制式手槍與子彈，更懂得委託高檔律師，在律師到場前維持緘默，不禁疑惑「行為人是高手，還是指導者是高手？」反問「你以為法律人都是白癡喔，想傷害既遂，然後自首？」
李茂生接著透露，「拿致死武器向人射擊，有致死的可能性、直播無關犯行、自首僅是得減而已、律師無關緊要，所以殺人未遂、自首等得減，這應該就是法律所能處理的了，其他那就回歸『社會』吧」。最後坦言「誰是真凶，這不是法律問題」。
不過，大多網友反倒認為「不太可能自導自演，練了大半輩子的健身、健力跟格鬥，傷害到四肢的軟組織都可能會造成動作障礙，遑論粉碎性骨折，這些傷害幾乎會毀了他的累積。臥床的這段時間也對健身者的傷害非常巨大，真的不可能是健身者會自願選擇的」、「開直播本來就他的習慣，向來大小事就愛跟網友分享，算是職業病吧」、「有在健身的人不會把自己身體拿來開玩笑的好嗎」。（編輯：賴詠璿）