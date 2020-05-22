支持香港人入籍台灣？兩派網友戰翻天曝「1重點」：現實

▲中國大陸人會於（ 21 ）日下午 3 點開幕。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲大多數網友還是認為「支持香港守護民主，但移民來台灣則是另一件事」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治，而在 21 日香港地區的 Google 關鍵字「移民」、「台灣」的搜尋次數爆增到原本的 4 倍以上，足見港人的焦慮，因此就有網友在網路上表示疑惑，「會支持香港人入籍台灣嗎？」沒想到卻引起網友們論戰揭「 1 重點」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「你支持香港人移民入籍台灣嗎？」的文章表示，「先說我自己是反對，理由是『為什麼要？』首先我認為香港人想移民台灣大概也是少數，再來香港人有對我們多好嗎？我們跟香港人有什麼連結嗎？如果要讓香港人入籍，那在台的菲傭是不是更該給他們入籍呢？」此篇文章一出，立刻引起大量兩派網友們熱烈討論，各種是否移民入籍台灣的優缺點紛紛出籠，留言蓋起高樓。支持香港人入籍台灣的網友們認為「給香港人退路才更有底氣對抗中共」、「只希望有限度的收，年紀太大、資產太少都拒絕」、「支持，有能力的移民就支持阿」、「支持，理由是能幫助人為什麼不要？」、「正常移民不反對，開後門不行」、「他們的處境跟台灣太像，幫他們就是幫自己的感覺」。而不支持香港入籍台灣的網友則覺得「怎分辨來的是真港仔不是廣東統戰假港仔」、「萬一是有統一思想的香港人，怎麼防」、「當年喜迎回歸，現在關台灣人屁事啦」、「他們進來會排擠到台灣人生存資源跟房價」、「誰知道會不會有間諜混進來」、「他們也不是真的想來，只是想找的地方跑而已」。綜合大量網友意見後，不過大多數人還是點出一個重點「支持香港守護民主，但移民來台灣則是另一件事」，「反對移民來台灣，但支持香港自己獨立享有民主自由。反對理由是香港人來台灣對台灣也不會有認同感，只會永遠說自己是香港人，而不是台灣人，而且台灣人和香港人個性價值觀差異太大，硬湊在一起，雙方都會很痛苦」、「支持香港民主不等於同意港人入籍，這是兩回事」、「給退路來跟入籍還是兩回事」。（編輯：王柏文）