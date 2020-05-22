台灣需調高港移民門檻？知情人詳解現行政策：需超前部署

▲中國大陸人會於（ 21 ）日下午 3 點開幕。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲香港移民到台灣有 5 大途徑，分別為「投資移民」、「創業移民」、「技術移民」、「團聚移民」和「留學移民」。（圖／《 NOWnews 今日新聞》製）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林柏年攝 , 2020.3.30）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治，而在 21 日香港地區的 Google 關鍵字「移民」、「台灣」的搜尋次數爆增到原本的 4 倍以上，足見港人的焦慮，因此就有網友在網路上表示疑惑，「台灣需調高香港移民門檻嗎？」沒想到卻引起知情人詳解現行政策，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣是不是要調高香港移民門檻？」的文章表示，「目前香港移民台灣方式主要有 600 萬台幣投資移民和通婚取得中華民國國籍。正常台灣人都覺得這門檻太低了，應該要調高資本額，而且還有香港人想要台灣修難民法提供他們免費來台吃喝玩樂，好險被擋住，有沒有這方面的八卦？」此篇文章一出，立刻引起大量兩派網友們熱烈討論，各種是否移民入籍台灣的優缺點紛紛出籠，留言蓋起高樓。實際上，目前香港移民到台灣有 5 大途徑，分別為「投資移民」、「創業移民」、「技術移民」、「團聚移民」和「留學移民」，首先投資移民為最大宗，只須在台灣投資 600 萬台幣（約 158 萬港元），經審查通過後，便可獲得居留證。其後，申請人須在台灣連續居住 1 年（出境日少於 30 日）；或連續兩年內，居住滿兩年（每年居住日滿 270 天），便可入籍台灣。再來「創業移民」則門檻較高，例如要在政府認可的國際性募資平台，籌集 200 萬台幣(約 51 萬港幣)以上資金，公司營運也有一定規模，並連續居留滿五年（每年在台灣居住 183 日以上），就可以申請在台定居，「技術移民」則是提出專業領域的證照或證明文件，無須任何投資，申請取得居留權以後，在台灣連續居住滿一年（出境日少於 30 日），也可以申請在台定居，取得台灣身分證。「團聚移民」和「留學移民」則分別是有直系血親或配偶在台灣擁有戶籍或是在台升學畢業後居台 5 年，每年居住超過 183 天，網友們看完後紛紛點出重點「上述政府都會經過審核，而不是全開放」，但還是有網友認為需「超前部署」，「台灣給港澳移民的條件是真的世界寬鬆」、「希望提高門檻」、「至少要 1000 萬吧」。而綜合媒體報導，日前香港因反送中事件就讓許多香港人把到台灣來當作重要選擇，對此內政部部長徐國勇表示，如果香港申請居民達到一定程度，會再提出方案另外因應，目前都在負荷範圍內。（編輯：王柏文）