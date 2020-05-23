中共強推香港國安法　王丹揭最後2條路：定得付出代價了

▲王丹臉書全文。（圖／翻攝自王丹臉書）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治。對此，中國大陸民運人士王丹今（ 23 ）日晚便在臉書上發文表示「香港只剩兩個選擇了，代價是一定要付出了」，引起大量網友熱議。王丹認為「中國強推國安法，香港人事實上已經被逼到死角了，選擇無非兩條」，分別為「全面棄守」或「全面抵抗」，王丹繼續分析，「全面棄守，大舉移民，留一個普通內地模樣的香港給中國；剩下走不了的，心懷悲憤等待時機；而全面抵抗則是用更激烈的抗爭與中共周旋到底，在正面迎戰中增加中共的管治成本，尋找迫敵後退的機會」。王丹更直言，「代價，是一定要付出的了。雖然我們都不忍見，但這是必須面對的事實。週日大遊行，希望超過兩百萬人都站出來，表達港人的堅決意志。就像羅冠聰說的：要戰，便來戰！這是一場意志力對決的抗爭」。王丹最後也表示，「我們會在海外為港人加油，會積極遊說美國政府和國會，敦促他們儘快落實《香港民主與人權法案》」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「在艱彌厲，戰鬥到底」、「很難了 尤其還在疫情期」、「香港唯一能得救的情形大概只有中共垮台了吧」、「難到全世界都沒輒」、「香港人加油」。（編輯：王柏文）