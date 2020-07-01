港版國安法上路　蘇貞昌：這是一個很恐怖的立法

中國全國人大昨（30）日通過港版國安法，行政院長蘇貞昌表示，這是一個很恐怖的立法，法條明白規定，不是香港人、不在香港，只要講話讓香港人憎恨中國中央政府或香港政府，都可以被追訴、被判重刑，他要呼籲中國不該如此對待香港，也要提醒台灣民眾小心，不要被中國用嚴刑峻法來對付。蘇貞昌說，全世界非常矚目港版國安法，終於讓我們看到中國的真面目，第一，中共所承諾的所謂「五十年不變，港人自治」，完全破功；第二，這是一個很恐怖的立法。蘇貞昌指出，呼籲中國不該如此對待香港，對於港人同胞受到侵擾的自由民主，我們都非常關心。進一步也要呼籲國人同胞，中國政府露出這樣真面目，用這樣全世界沒看過的這種立法手段，可以中國自己立法、管全世界的人，這非常恐怖，國人同胞往後不是只有到香港過境或其他種種，都要特別小心，不要被中國用嚴刑峻法來對付。蘇貞昌也說，政府關心香港，關懷港人，對來台的香港相關人士，會給予適當幫忙。他也要告訴國人同胞，要藉此更看清楚中國的承諾根本不算數，中國就是這樣一個政府，大家特別要珍惜自己的主權，保護珍惜自己的自由民主。只有我們有自己國家完整的主權，有自由民主，才不會像香港人現在面臨的狀態。另外對於近期中共軍機頻頻擾台，蘇貞昌說，呼籲中國政府應該善待自己同胞，好好處理疫情，不要危及世界各國人民的健康跟安全，更不該此時動用任何軍事武力等等，來擾亂地區和平跟穩定。