藝人狂拿「統戰紅利」賺錢！溫朗東嘆：怎對得起其它同業

藝人歐陽娜娜將於中國官媒《央視》舉辦的「十一國慶」晚會現身，並登上舞台與其他明星獻唱《我的祖國》掀起爭論，其中身為演藝圈前輩的麻吉大哥黃立成就一度表示「愛唱什麼就唱什麼」，直言台灣政府不支持藝人的創作和表演自由。對此，時事評論員溫朗東就在臉書強調藝人拿「統戰紅利」賺錢的影響是比「商人親中更噁心」。

溫朗東今（29）日就在臉書撰文提到，親中藝人不會放棄台灣身分證的原因很明顯，因為「中國就是要妳的台灣身分，去做歌頌祖國的樣板」，同時表示中國給予超出藝人市場價值的「統戰紅利」，就是希望透過台灣藝人的公眾影響力，散播有利於中國、不利於台灣的統戰觀點。

▲黃立成發文說明自己的初衷是「堅持藝人創作表演自由」。（圖／黃立成臉書）

此外，溫朗東也提及藝人范瑋琪年初批評政府禁運口罩到中國的政策，舉例表示「如果這樣的親中藝人再多一點、影響力再強一點，政府扛不住輿論壓力，我們也沒辦法像現在一樣過著正常生活」，而針對黃立成提到美國賽場唱國歌一事，他則直言「不好意思，美國政府不會因為你拿著ROC的國旗、聲援318學運、講任何讓中共不開心、讓小粉紅玻璃心碎的話就封殺你」。

文末，溫朗東就痛批民間抵制是一回事，政府若要「以德報怨」對這些領取統戰紅利的親中藝人百般包容，「怎麼對得起捍衛自由價值的台灣藝人？」，更直言「藝人親中比商人親中更噁心。商人好歹會坦承利益至上，不會假鬼假怪講一些要追求夢想、要勇敢去愛、要忠於自己的謊言」，強調面對打壓民主自由的中國，適當的回擊，是給為台灣發聲而犧牲中國商業利益的藝人，一些最低限度的尊重。（編輯：楊智傑）