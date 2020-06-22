台灣今起開放短期商務客來台　預估入境人數將破千

由於國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自今(22)日起開放11國或地區短期商務人士來台，而旅客入境台灣除須符合4項條件，且需遵守我政府規定，於入境後進行14天居家檢疫，若能提供登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告，就可將14天居家檢疫縮短到5天至7天。
中央流行疫情指揮中心開放11個國家及地區短期商務人士來台，包括紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、韓國、日本、馬來西亞、新加坡。
入境者須符合「為疫情指揮中心宣布可入境的人士」、「申請來台停留天數小於3個月」、「短期入境從事商務活動」、「出發地必須為指揮中心公告的低、中低感染風險國家及地區且登機前14天無其他國家及地區旅遊史」等4項條件；若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理。
桃園機場表示，今天的入境人數預估約有1475人、出境約643人，合計約2118人，其中第一航廈入出境人數，估計均比第二航廈少一半，第一航廈預報今日入境旅客約460人、出境約147人，第二航廈入境約有1015人、出境約496人。
相較於昨日桃園機場入境人數868人，今日開放短期商務客來台入境人數預計可達1475人，比昨日增加600多人，雖然不確定是否全為商務客，但增加幅度明顯，至於出境的部分差異不大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。