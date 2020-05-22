婚前不知柯文哲患有亞斯伯格症　陳佩琪開玩笑認被騙婚

日前楊月娥在MOMOTV主持《今天大小事》，與台北市長柯文哲夫人陳佩琪、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈暢談育兒經。沒想到陳佩琪透露，婚前不知道老公柯文哲患有亞斯伯格症。



▲陳佩琪（右起）、楊月娥、譚敦慈開心合照。（圖／MOMOTV） 陳佩琪提到，在確診大兒子有亞斯伯格症時，起初感到相當驚訝，反而是柯文哲毫不意外，還說他小時候也是這種行為模式。陳佩琪驚訝婚前沒說過此事，柯文哲表示亞斯兒長大之後都會學習掩飾自己，所以要妻子不用擔心，還說小孩長大以後就會變正常。主持人楊月娥打趣地問：「說這樣柯市長是不是等同騙婚？」陳佩琪半開玩笑地說：「我也覺得是這樣，所以結婚前真的要打聽對方小時候是不是有這樣的問題！」



▲台北市長柯文哲和妻子陳佩琪。( 圖 / 翻攝陳佩琪臉書 ) 談到教育亞斯兒的辛苦，陳佩琪說大兒子聽不懂對話中的暗示跟隱喻，並舉例說有一次兒子在準備考試時，兒子問她「罄竹難書」這句成語能不能用在形容別人是做了很多的好事？還有一次，陳佩琪夜診回到家，看到兒女把家裡搞的一團亂，她一氣之下說要把他們趕出去，卻讓大兒子哭到傷心欲絕，反而是4歲女兒對著哥哥說：「笨蛋！媽媽是騙你的。」解釋像這類帶有負面隱喻的話，是亞斯兒較不能理解的。





譚敦慈談起育兒經，首先從自己的父親說起，憶起自己父親溫暖穩重的特質，也造就她獨特的育兒方針：「我只給自己一個期許，就是當一個情緒穩定的媽媽，若我正在生氣的時候，我會告訴他們先別來找我，半小時後再談。」譚敦慈談到林杰樑，說他也是非常溫和的人，夫妻間不曾吵架，也造就了兩個小孩同樣溫和的個性。



