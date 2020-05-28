鈕承澤性侵案抗辯理由曝光　竟扯女生「音量太小聲」

被控性侵電影劇組女工作人員案

，

一審遭判

4年有期徒刑

，他隨後提起上訴，至於抗辯的理由也曝光，其中竟出現女方自始至終都沒有

過程中，即使女方有說「我不要」，但音量過小，使得鈕承澤無法察覺反對之意。

鈕承澤上訴強調，自己

喜歡女工作人員的事情，眾所皆知，但女方沒有否認，對於同儕經常以此開玩笑，也僅是微笑以對，還說「應該不可能吧」。自始至終女方皆未表達拒絕，甚至主管發覺雙方疑有戀愛感覺而進一步探詢，女方表示「再看看」或「會不會太快」等。當日女方也在深夜單獨留下，與鈕承澤共處一室。

▲鈕承澤之前赴台北地院出庭。（圖／資料照）

另外鈕承澤與女方、女主管共處期間，曾詢問女方是否單身？被年紀較大的人追求會怎樣？女主管也曾證稱，鈕承澤曾說了一堆像是追求的話，女方並沒有排斥，只回答「這樣會不會太快了」等語，也很大方回答鈕承澤的其他問題，足認女方並未直接拒絕，甚至讓鈕承澤認為2人「有可能」，只是追求不能太快。對於鈕承澤詢問「有沒有不舒服」、「喜不喜歡性」、「懷孕也沒關係嗎」等較為私密的問題，女方也僅微笑不答，或點頭表示同意。

鈕承澤拒絕，也願意深夜單獨留下與他共處一室，

而且過程中，即使女方有說「我不要」，但音量過小，使得鈕承澤無法察覺反對之意，且女方對音量過小亦不否認，內心可能有拒絕之意，但外在並未明白表現。所謂「不要」是否真為「不要」，或僅是無異議的囈語，是否得為鈕承澤察覺，尚有疑慮。再者女方表示有指侵，卻無法解釋為何沒有以腳踢鈕承澤，因此是否有反抗動作也可疑。



▲女生說「我不要」太小聲，也成了鈕承澤性侵案抗辯理由。（圖／鈕承澤臉書）

鈕承澤方面最後表示，原審不應因鈕承澤為知名人士，為回應社會及女方的期待而率斷，也不應因對被告的個人厭惡、偏見，蒙蔽證據。全案並無證據證明女方已明白表示拒絕，女方的證詞也有瑕疵，其餘證人除女主管外，皆為沿用女方說法而累積的證據，亦不足為證。







