男星遇低潮焦慮爆發　失眠2年只能靠酒入睡

歌手李唯楓睽違

7

年推出新歌《螢光》，李唯楓透露，他曾長達2年嚴重失眠，只要閉眼就會焦慮到無法入眠，射手座的他，面對挫折容易浮躁不安，曾低潮到認為沒有任何人可以幫助自己，只能藉助酒精才能安然入睡，「每天的生活就像做了一場在黑暗中永遠找不到出口的惡夢，充滿無助與絕望。」

李唯楓在與心理醫生友人談話過程中，友人發現他有一些焦慮的小動作，警告他是焦慮症的高危險群。

▲李唯楓睽違7年推出新歌《螢光》。（圖／凱群娛樂提供）

李唯楓在疫情爆發前夕回台過年，返台前拍了一部電影，連續6天的武打戲，都是夜戲拍到天亮，再加上飾演的角色本身不會武功，讓他在拍攝過程一直東摔西跌，摔到腰部疼痛不已，還打無痛分娩時的針劑止痛，回台後躺了一個月，中醫更警告他，「如果身體有十把火，你只剩半把火。」他才驚覺自己的身體早已超出負荷，因此回台的這段期間，他好好的把自己歸零思考未來的演藝規畫。