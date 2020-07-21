李燕瘦8公斤放送全裸美背　不想輸給《炮仔聲》的她

本土劇女星李燕近日公佈一系列性感私藏照，照片中她穿著銀白色貼身洋裝，背部開衩到股溝上緣，放送全裸美背，粉絲直呼「要噴鼻血」。李燕得意表示：「夏天就是要秀身材啊！何況我終於減掉8公斤，之前肚子上的三層肉、游泳圈，通通不見了，現在要我露哪都很ok。」

▲李燕放送性感。（圖 / 曲易CHOYeR提供）

李燕表示年過30歲以後，維持體態真的不容易，一不小心沒顧好就會發福，她不好意思地說：「之前因為休息一個月，生活變得比較規律，再加上去旅行，沒有節制的吃吃喝喝，結果回來一量發現多了3公斤，褲頭跟褲管整個變超緊。」好在她靠著持續使用的代謝輔助品，在回劇組拍攝後沒多久就回到47公斤，讓她頑皮表示，現在都會拜託造型師給她貼身一點的衣服，不然辣度一直輸給在《炮仔聲》飾演阿嬤的張琴。

▲李燕瘦身有成。（圖 / 曲易CHOYeR提供）

成功回歸4字頭的李燕，這次放送性感背部全裸代言照，照片中的她穿著銀白色緊身洋裝微微側身，凹凸的背部線條和零贅肉的性感側腰一覽無遺，高衩更直接開到到屁股上緣，讓粉絲大呼尺度太犯規！李燕開心表示：「大家都知道我前陣子很肉，只要穿貼身一點肚子上就會擠出三層肉，不要說露背裝了，我連小背心都不敢穿，幸好現在減下來，真的隨便穿都很美！」李燕還俏皮表示，下次要挑戰神力女超人的裝扮，想要挑戰以往沒做過的造型。