是你嗎？專家揭「最易失眠」3星座　榜首超愛鑽牛角尖　

現在人生活忙碌，常常因為工作、壓力、家庭與人際關係等因素，導致躺在床上仍輾轉難眠，想事情想到無法入睡。星座專家Amanda就在《命運好好玩》節目中，透過太陽、水星與上升星座來分析「最容易失眠」的3大星座，其中，「第一名」超愛鑽牛角尖，總出現夜不成眠的困擾。

TOP3：巨蟹座





巨蟹超容易因為生活中的一點小事而再三糾結，例如：自己的寶寶平時可以喝150cc的牛奶，但某餐只喝了120cc，有些媽媽可能不在意，但巨蟹座媽媽就會想「怎麼會這樣？」因此開始思考該如何處理這個狀況，也許會帶小孩去醫院檢查，或是準備換奶粉等。巨蟹座的上班族也可能會因為隔壁部門主管某天進辦公室臉上突然沒帶笑容，就懷疑是不是自己在會議上的發言得罪了對方，開始自我檢討，內心出現很多劇情，會在睡前想東想西，想到很容易失眠。



▲最容易失眠的星座TOP3。（圖／翻攝自Youtube影片）

TOP2：雙魚座





雙魚很容易受到環境影響，比方說在晚上可能會因為一些吵鬧聲響，或鄰居發出的一點噪音而無法入睡。且雙魚座特質強的人還有憂國憂民的傾向，尤其是看到大環境景氣不好，就會開始煩惱自己的小孩未來怎麼辦？該念什麼科系比較好？但可能小孩才4歲，事情都還很遙遠。另外，雙魚也會受到床伴的打擾，如果另一半、小孩稍微翻身，他們便會醒來，難以再入眠。





TOP1：天蠍座





天蠍座的人煩惱太多，很容易夜不成眠，他們特別容易因為各種原因、各種小事情而開始鑽牛角尖，例如：與朋友討論小孩的問題，他們就會開始提早幫小孩設想未來，「6個月該學什麼？8個月該做到怎樣的程度了？」千頭萬緒湧上心頭，讓蠍子們想著想著就睡不著了。而如何想方設法讓自己放鬆心情睡得好，是很重要的事，對天蠍而言更是如此！（編輯：許苡晴）



