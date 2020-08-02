因為女人失和？狠愛演停更被罵爆　胡椒、牛排跳出護愛

▲妮妮（左）常出現在狠愛演影片中。（圖 / 翻攝狠愛演IG）

前狠愛演會先停更！

但是其實我還有一個對不起的人，就是妮妮。

我只能說尊重，但深表遺憾。

不相信的還是會不相信。

▲狠愛演宣布停更。（圖 / 翻攝狠愛演IG）

胡椒跟牛排一人選擇全白、一人選擇全黑的圖片發文，看似呼應兩人感情沒有變質。而胡椒的女友龍龍從未出現在狠愛演的影片中，卻也無奈遭受網友波及，胡椒在IG發文宣布：「

未來狠愛演都不會在（再）發片了

」，直接打破牛排暫時停更的說法，他也表示網路上出現一些謠言，讓他不得不跳出替女友辯護，「

很多人說我女朋友蹭狠愛演熱度。我女朋友從來就沒有加入過狠愛演。

」至於公開女友照片，被網友說是被女友逼著公開，胡椒解釋，「

一般男女朋友發彼此的照片我覺得很正常。

」

▲胡椒女友龍龍（右）。（圖 / 翻攝胡椒IG）

網紅團體狠愛演昨（1）日宣布停止更新擁有160萬粉絲的YouTube頻道，承認內部有問題，後期拍片遇瓶頸。而牛排的女友妮妮時常會出現狠愛演影片中，有網友指責她，是她害團體分裂，連胡椒的女友也受到牽連，對此，2人趕緊跳出護愛向網友解釋。牛排在IG發文表示，「目網路上出現很多針對妮妮不實的言論。」針對妮妮的各種酸言酸語，牛排表示「因為不喜歡她的人還是會不喜歡他。」但他強調妮妮真的為了狠愛演做了很多事。而牛排和大蛇丸、胡椒感情依舊，希望粉絲不要再做無謂的猜測。這些日子我女朋友無緣無故受了很多委屈，我決定站出來替她做解釋，而我也相信你們都是理智的。