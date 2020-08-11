超性感！大元成功鏟肉8公斤　穿深V辣露大腿根

近期轉戰台語戲《羅雀高飛》的女主角大元（林艾璇），日前突然在臉書貼出一系列性感惹火的深Ｖ泳裝照，照片中的她穿著紅色綁帶連身高衩泳裝，大秀蜂腰翹臀與一雙大長腿，讓粉絲直呼太犯規！

▲大元成功瘦下8公斤。（圖 / Laler菈樂提供）

大元時常在臉書PO出大嗑美食的照片， 3月初更無奈表示因為「網球肘」的關係讓她現在運動方式受限，在不能運動卻食量驚人的狀態下，體態突然大幅消風，大元表示：「我真的很愛吃、管不住自己的嘴，最肉曾到達56KG，也因為跟其他團員比起來較肉，常常大家都吃炸雞薯條，只有我被規定只能吃菜。那時候為了控制體態很辛苦，但數字大多在5字頭左右，也降不下去。」

談到過去的爆肉時期，大元表示：「每次拍戲試裝我都很痛苦，除了很多衣服穿不下，我記得一次拍戲拍到一半，我的褲子還整個炸開，整個超丟臉，但最令我打擊的是，網路上留下太多肥胖的醜照了，雖然大家都會一直安慰我，肉肉的也很可愛，但照鏡子都覺得自己像母豬一樣，真的讓我好受打擊。」

▲大元曾因肥胖，試戲到褲子整個炸開。（圖 / Laler菈樂提供）

大元自爆自己在女團

裡屬於偏肉的那個，每次大家挑衣服時只要看最大號不用想就知道是她的。但最近大元終於成功減到44公斤，讓她可以跟團員穿一樣的size，開心直呼超有成就感！她穿上紅色深Ｖ高岔泳衣，斜躺時一雙大長腿全都露，臀部下緣若隱若現的雙Ｃ弧線超惹火！另一套以平口小可愛外加黑色激短皮褲，露出超平坦小腹，大元得意表示：「以前根本不敢嘗試皮褲，因為看起來會很肥，這次終於能成功駕馭，連我自己都不敢相信！」