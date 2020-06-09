疫情受控、股市回穩　金管會取消限空令

金管會今（9）日宣布，調整回復台股每日盤中借券賣出委託數量及取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空等措施金管會在今年3月祭出3項股市穩定措施，不過，金管會表示，鑑於近期國內外股市逐步回穩，且多數國家已取消限制放空措施，另我國新冠肺炎疫情控制得宜，自6月7日起放寬防疫措施，國際市場不確定性因素亦趨於緩和， 因此3項措施全解禁。首先，調整回復每日盤中借券賣出委託數量。金管會說明，原本從3月19日起每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的10%，但自6月10日起調整回復為30%。此外，今年3月19日起，投資人經授信機構同意，可以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額，而這項措施也自明日起停止適用。同時，自3月19日起，投資人融券賣出或向證交所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市（櫃）股票及台灣存託憑證，該有價證券之當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日的收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施，但金管會也在今日同步宣布此措施自即日起停止適用。金管會強調，將持續關注國際疫情控制、政經情勢發展及金融市場穩定情況，倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。