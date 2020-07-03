不到半年！玉山銀再爆理專監守自盜　金管會調查後將開罰

針對玉山金控旗下玉山銀行今 (3) 日再爆出高雄鳳山分行一名理專挪用客戶資金，這也是繼今（2020）年2月遭金管會開罰後，玉山銀又一起理專監守自盜案。對此，玉山銀表示已通報主管機關並移送司法偵辦。金管會也證實玉山銀確實有通報重大偶發事件，但還沒收到相關報告，將等收到報告釐清情況後，才會處理開罰問題。玉山銀今年2月才發生財富中心駐埔墘分行蔡姓前理專挪用客戶資金3600萬元，遭金管會重罰1200萬元，沒想到不到半年，又傳出高雄鳳山分行1名理專疑似因投資失利，違法挪用客戶資金上千萬元。對此，玉山銀指出此個案是理專個人與顧客間疑有資金異常往來的情事，第一時間即積極清查了解中，並已主動聯繫可能受影響的顧客，確保顧客權益，目前也已通報主管機關並移送司法偵辦。金管會則表示，6月底玉山銀已向金管會通報重大偶發，只是涉案實際金額銀行仍在調查中，也要了解玉山銀行是否遵守今年上路的「理專十誡」。至於玉山銀不到半年又發生理專監守自盜，金管會是否會加重處罰？金管會強調，由玉山銀還沒把交代詳細事發情形的報告交上來，要等釐清實際發生情形，才能判斷內部控制點或內控稽核制度是否有重大缺失等。由於理專挪用客戶資金情形層出不窮，金管會在去年訂了「理專十誡」，前金管會顧立雄還曾警告「理專十誡」後，銀行若因未落實而再犯，不排除可能向總經理開鍘，也調高銀行法相關罰鍰，違反者最高可處以200萬至5000萬元罰鍰。