餐飲業求生！婚宴空間變親子樂園　生鮮、外送夯衍生商機

新冠肺炎自今年爆發以來，對餐飲業有不同程度的衝擊，但為了求生存，業者紛紛改變思維，試圖走出新路。像是專營婚宴的典華，發揮創意將頂樓打造成防疫親子水公園插旗親子市場。乾杯集團看好生鮮電商崛起，從餐廳品牌到肉品B2B事業還不夠，又成立「乾杯超市」宣告進入B2C零售市場。而鴻海旗下子公司肚肚，看好外送市場，從專營智慧POS系統再升級，提供餐飲業者再加碼IPAD+POS免費使用。
典華發揮創意運用空間，疫情期間轉型防疫餐廳，並利用大直典華頂樓佔地千坪的空間，打造me2we親子水公園，不管是童童鴨鴨池，草皮水舞秀，或是double滑水池，都讓小朋友瘋玩到不想回家。除了遊憩設備充滿亮點，餐點設計上也下了功夫，使用當令季節水果，做成健康減糖的孩子版本冰品。
典華指出，首次插旗親子市場就廣受好評，訂位開放3天直飆破3000人訂位，加開場次預估7到8月來客數加起來可破1.5萬。典華二代接班人林廣哲表示，後疫情的世界將會不一樣，但典華主要營收還是來自於宴會市場，這次希望把水公園作為疫情危機的轉折，將成功經驗複製拓展至親子市場，也是親子市場插旗的首波。
觀察後疫情時代，餐飲外送市場需求仍旺、生鮮電商崛起，也因此乾杯集團乾脆順應市場，鎖定線上頂級生鮮市場，推出自有電商平台「乾杯超市」，仰賴自身為肉品進口商，掌握市場珍稀肉品來源，縮短產銷流程、大宗進貨的採購優勢與專業的日籍料理團隊，得以提供具有價格優勢的頂級生鮮肉品。
事實上，乾杯集團事業發展核心圍繞著肉品專業，市場定位脫不開「頂級肉品、好品質」，因此從餐飲起家，以頂級和牛在餐飲市場闖出連鎖燒肉龍頭的地位，於2017年正式跨足肉品B2B外販事業，至今更成立「乾杯超市」增加生鮮電商角色，宣告進入B2C零售市場。希望結合旗下餐飲品牌，強勢進軍線上生鮮市場，開創營收新動能。
另外，鴻海旗下子公司肚肚，專營智慧POS系統、餐廳專業行銷顧問服務，這次選擇再加碼「共體食艱」方案，希望讓更多企業主與餐飲業者大幅度降低營運成本花費共同抗疫，因此決定再加碼1000台iPad讓餐飲業者免費使用，價值1.9萬的自家開發的智慧型POS系統同樣免費。
肚肚指出，疫情之下餐飲業紛紛強化外送服務，希望透過線上點餐與行銷推廣來幫助餐廳加強內用和外帶的通路達到平衡的局面。而自家研發的POS系統智慧管控與搭配免費使用的iPad與總額3.4萬元的補助，能直接替店家解決營運數據整合耗時問題，可降低成本花費、帶動營業額成長，也能及時整合帳務報表讓店家對帳零誤差。
肚肚執行長孫和翊曾在後疫情時代經濟論壇表示，自家POS系統，未來會透過語意分析和大數據分析，將餐飲POS系統聯合串接各大餐飲數位平台，提供B端和C端最完整的餐飲生態圈，尤其疫情下的餐飲業的經濟復甦需要同時靠線上平台進行數位轉型，希望協同全台餐飲業者一同撐到全球疫情退去，共同邁向數位餐飲生態體系。
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