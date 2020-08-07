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揭密囤房稅3／打房效果有限　專家諷：台灣已經沒招了

記者陳致宇／專題報導
calendar_today2020-08-07 07:20:00update2020-08-07 07:59:20

▲社運團體呼籲推動「囤房稅」打防，但看在房仲專家的眼裡，囤房稅對台灣房價抑制效果有限，若沒有相關配到措施，恐怕只會讓財富更加集中。（圖／pixabay）
▲社運團體呼籲推動「囤房稅」打防，但看在房仲專家的眼裡，囤房稅對台灣房價抑制效果有限，若沒有相關配到措施，恐怕只會讓財富更加集中。（圖／pixabay）
台灣房價年年上漲，引發社運團體呼籲推動囤房稅，但看在房仲專家的眼裡，囤房稅對台灣房價抑制效果有限，若沒有相關配到措施，只會讓「有錢人更有錢、財富更加集中」，未來只會讓打房這條路走得更艱辛。要解決高房價，除了應該通盤檢討結構性問題外，也應該改善台灣投資環境，讓民眾的資金不要一味的往房地產市場流動。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨直言，囤房稅在台灣要達到抑制房價的效果有限，主要原因在於台灣的稅率不高，像是以大安區 30 坪公寓計算，一年的房屋稅大約 1 萬元，即使乘以 5 倍，金額也不算太高。若囤房稅真的上路，對房屋交易市場來說，影響最大的是小投資客，在考慮持有成本的情況下，進場就會相對保守，但對資金實力雄厚的大投資客來說影響不大。

但台灣為什麼要討論囤房稅？徐佳馨不諱言：「我們已經沒有招了！」要抑制房價有很多結構性的做法，像是增加持有稅，如美國、澳洲就是這樣的做法，相對來說，台灣持有稅是比較低的，所以很多人認為房價飆漲會跟持有成本有很大的關係；另外來說，台灣的投資管道太少，若民眾身上有錢，大多還是會選擇投資不動產，這樣房價就不容易往下降。

徐佳馨指出，政府會認為解決囤房就會降低房價，但這兩件事情並不是同一個命題，加上台灣人投資房地產的習慣，租屋市場也不是很健全，囤房稅若沒有經過妥善的規畫，最壞的狀況會造成財富集中狀況。她舉例，若小投資客無法負擔囤房稅拋售，不會是自用客戶先撿到，而是會被大投資客搶走。

徐佳馨說，台灣 2011 年 6 月開始實施奢侈稅，但該政策卻讓房價成長 8% 至 15% ，投資客直接把增加的稅賦成本轉嫁到房價上，甚至還有投資客跟她分享「當初奢侈稅上路沒有脫手，反而多賺了15% 」，顯示這些政策只能局部解決問題，而非是全面的思考整體結構。

徐佳馨表示，以台灣稅制來說，跟「降價賣」的壓力相比，囤房稅的壓力其實不大，至於已經實施囤房稅的國家，主要是為了減少「投機」客，但這些國家國情與台灣不同，投資管道也更多元，但即便如此，囤房稅仍無法有效抑制房價上揚，像是德國，即使已實施囤房稅多年，但首都柏林的房價仍持續上漲；至於韓國的囤房稅政策 7 月才剛上路，目前還無法看到效果，至少需要半年時間才可以觀察到房價趨勢。

另一方面，台灣人普遍認為要「以房養老」，加上現在台灣資金多、利率低，在投資工具有限的情況下，多數人還是會選擇將資金投入房地產市場，這對政府來說，要打房的難度恐會越來越高，要抑制房價必須對整體結構通盤規畫，非單一做法就能有效解決。

揭密囤房稅1／僅3縣市實施被狠批　財政部到底堅持什麼？ 揭密囤房稅2／囤房稅出不了國會？許多立委都是囤房大戶 揭密囤房稅4／首開徵囤房稅　北市依舊「天龍國」買不起 揭密囤房稅5／呱吉籲多管齊下　提「北市版」嚴格對法人 揭密囤房稅6／對房價影響？　專家：要先承認制度有問題 揭密囤房稅7／無助打房！學者建議：統一實施、拉高稅率

關鍵字

打房 奢侈稅 囤房稅 徐佳馨 房價

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