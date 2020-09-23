經濟部：零售、餐飲業8月營業額雙雙創歷年同月新高

經濟部統計處今（23）日公布8月批發業、零售業與餐飲業營業額統計調查結果，8月零售業營業額3,340億元，創歷年同月新高，年增8.2%；餐飲業營業額736億元，年增2.0%，也創歷年同月新高；批發業營業額為8,804億元，年增0.1%則創下歷年同月次高。
經濟部表示，在批發業部分，機械器具批發業年增2.8%，主因記憶體銷售暢旺，惟因手機新品延後量產，致相關零組件拉貨動能遞延，抵銷部分增幅。而
家用器具批發業年增10.8%，主因天氣炎熱，空調設備銷售成長所致。汽機車批發業年增8.2%，主因部分進口新車到港，加上新款車上市熱銷所致；藥品及化粧品批發業年增6.8%，主因藥品業務擴展，以及零售端週年慶鋪貨需求所致；布疋服飾品、化學材料及建材批發業則因新冠肺炎疫情影響，外銷力道仍呈疲弱，分別年減17.0%、9.6%及4.5%。
受到新冠肺炎與民俗月帶動影響，經濟部指出，8月零售業營業額3,340億元，創歷年同月新高，年增8.2%，在扣除春節因素等因素後，為99年3月以來最大增幅；在汽機車零售業中年增33.5%、綜合商品零售業年增5.7%，百貨公司因人潮回流，加上政府振興方案挹注及珠寶精品買氣活絡，年增9.3%；超級市場及量販店因逢中元節採購旺季，分別年增4.2%及7.7%；
此外，便利商店則因受惠持續展店、國旅商機，以及振興促銷活動帶動，年增15.6%。電子購物及郵購業年增16.4%，主因七夕情人節、父親節、中元節等節慶，推升送禮及採購需求；布疋及服飾品零售業年增13.3%，主因國人無法出國助長國內精品買氣，加上振興方案帶動運動用品及鞋類銷售成長；燃料零售業年減14.9%，主因汽柴油價格較上年同月下跌。
餐飲業部分，受惠於國內疫情趨緩及三倍券、安心旅遊振興經濟等方案，8月營業額736億元，年增2.0%，其中餐館業年增4.7%；外燴及團膳承包業則年減40.0%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致；飲料店業則因基期較高僅年增0.2%。