大亞鳳凰花論壇暨綠集合徵選登場　產官學接力關注綠電

大亞電纜美麗家園基金會一年一度鳳凰花論壇暨綠集合徵選活動今（26）日登場，今年2020鳳凰花論壇主軸議題為「企業綠電 新選擇」，探討過去人類過度使用地球資源，導致生物間的資源漸漸失衡，企業選擇綠電只在一念之中，因轉念，地球的未來會有不一樣的面貌。

▲大亞電纜美麗家園基金會鳳凰花論壇主軸議題為「企業 綠電 新選擇」，綜合座談部分，大亞集團董事長沈尚弘（右二）分享大亞集團為何要跨足綠能產業，以及對於其他想跨足綠能產業企業提出建議。（圖／大亞電纜美麗家園基金會提供）