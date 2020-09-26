大亞鳳凰花論壇暨綠集合徵選登場　產官學接力關注綠電

大亞電纜美麗家園基金會一年一度鳳凰花論壇暨綠集合徵選活動今（26）日登場，今年2020鳳凰花論壇主軸議題為「企業綠電 新選擇」，探討過去人類過度使用地球資源，導致生物間的資源漸漸失衡，企業選擇綠電只在一念之中，因轉念，地球的未來會有不一樣的面貌。
大亞電纜美麗家園基金會鳳凰花論壇今日於成大魔法學院崇華聽登場，大亞集團董事長沈尚弘致詞時表示，今年是大亞集團創立滿65周年，而鳳凰花論壇今年也邁入第9年，基金會在對環境友善的宗旨下，持續關注環境改善相關議題。
沈尚弘指出，大亞集團善盡企業社會責任，雖然自身力量有限，但希望透過相關活動一塊兒拋磚引玉做出貢獻。而針對近來綠電議題逐漸成為關注焦點，沈尚弘也說企業綠電是企業要走的路，是挑戰也是機會。
今日上午鳳凰花論壇主軸議題為「企業綠電 新選擇」，由師大環教所教授、國內環境教育專家張子超主持，台大政治系教授林子倫專題演講。林子倫指出，台灣自2000年發動核能辯論開始，綠能轉型就不只是任何一個政黨單方面的決策，而是在國際綠能風潮和國內非核家園的壓力下，中間也包容各種能源安全及節能減碳措施的種種社會討論。
接下來綜合座談，則探討台灣在綠能轉型過程中進一步形成的社會共識，由前交通部長賀陳旦主持，關注在目標既定的綠能產業推動下，如何能看待綠能與環境的細部爭議。台經院副所長陳彥豪談論綠能如何成為社會信任貨幣，以及綠能憑證的提出與執行。
大亞集團董事長沈尚弘分享大亞集團為何要跨足綠能產業，以及對於其他想跨足綠能產業企業提出建議。經濟部能源局長游振偉則由政府角度來看中央如何能夠構建持續與社會對話的綠能推動介面，讓既定目標能夠順利執行。
鳳凰花論壇中午結束後，下午綠集合競賽接力登場，大亞電纜美麗家園基金會表示，基金會長期關注與支持環境議題，已連續舉辦13屆綠集合競賽，每年召集在台灣對環境保護相關的個人或團體來參賽，獲選者可得到基金會補助，包括南方精神獎、美麗家園獎及綠色串接獎等獎項，獎金最高10萬以上。
大亞電纜美麗家園基金會指出，基金會自2007年開始辦理綠集合徵選，並於2012年增加鳳凰花論壇。大亞集團深耕電纜技術，是國內第一家自主生產電纜全面無鉛化的公司，更獲經濟部第一屆台灣綠色典範獎及國際綠色典範產品獎，也是首家發行CSR報告書的電線電纜業者。
大亞集團長期關注與推動環境保護，並在集團65周年之際，宣告斥資百億元布局綠能商機。強調綠能轉型軸心已捲動社會，小至個人，大至社會，乃至國際供應鏈布局，將持續以堅定的信仰、謙卑的執行，成為台灣社會持續前進中穩定的力量。