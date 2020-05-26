名家論壇》徐佳馨／當秋生來了

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

日前傳出香港藝人黃秋生已離開香港，正在台灣防疫隔離，而黃秋生本人也在社群網站證實，有意與家人一起入籍台灣。加上「港版國安法」消息一出，網路上「移民台灣」四個字的查詢瞬間爆棚。彷彿是骨牌效應一樣，在兩地人的心理上，香港從來沒有跟台灣那麼近過。和其他區域相比，台灣成為移居的熱門地點並不意外，除了文化背景相近、移民門檻不高外，健保制度與相較香港壓力小的生活環境也是重要理由。即使台灣當下的處境如是，政局不如移民歐美穩定，可如果不計較收入多寡，想有段安生的小日子，在這也算是過得去，港人來台移民的數量在去年攀上歷史新高，也並不那麼讓人跌破眼鏡。對台灣來說，這次的港版國安法效應，扣掉那些與金融業與民間在香港投資的曝險，以及期待香港金融業務移轉來台的不切實際之外；長年困擾在少子化、人口負成長的狀態，或許因為港版國安法帶動的移民與港人投資，即使台灣金融法規限制重重，倒也能讓這一攤池水起些小小波瀾的想望。不過，縱然台港經歷那麼多事件，比起前些年更多了，多數台灣民眾最擔心的，莫過於「台灣房價會不會被香港人炒起來？」從現行規定來看，確實會讓不少人憂慮。香港人可透過投資、創業、升學及技術等途徑移民台灣，只要滿足居留條件並取得「定居證」後，可到所屬戶政事務所辦理設籍登記及申領身分證 ，其後可持身分證及戶籍謄本到台灣外交部領務局申請台灣護照，在流程上比起其他國家人民要輕鬆許多，而香港高房價與拉高房價的實力，以及移民必然產生需求的邏輯，房價成為話題，自是想當然耳。不過，如果從港人來台購屋的數量和來台居留人數來看，似乎也沒有傳說中的「喊水結凍」，根據內政部地政司資料，去年港人來台買地面積逾一萬坪，創統計以來新高；購置建物面積也近五萬坪，雖未創歷史新高，卻也傲視其他各國；可是相較於全台買賣移轉總量，也不過就是零頭；至於居留人數雖然寫下新高，也不過萬人之譜，某些業者喊得漫天價響的「港人來台，房價狂漲」其實並不那麼合邏輯。從局勢來看，台灣房價會不會漲，答案很明確，如此寬鬆的銀根與低利，還不用等到香港人來炒樓花，台灣本地無須幫手就可以炒出一桌子滿漢全席，只是差別在漲多漲少漲哪邊而已。從移入人口來推敲，就算上萬來台港人皆購屋，挹注與帶動也不到每年移轉量的二十分之一，鋪天蓋地的買屋潮，看來是想多了；何況如果是第二家園的思維，在目前房地合一對兩年內短期交易獲利課稅達35-45%，精打細算的香港人除了不買貴，又怎麼不會把這那麼重的稅放在心上呢？台灣房市總相信外來資金救台灣，而忽視本地資金的實力，十多年來，舞台上從過去的台商、陸資，到現在的港資，不都是同樣的套路？不過，先別管這了，黃秋生就要搬到台灣來，接下來無論誰跟進，這一批來自香港的新移民們，能否為這塊土地帶來不一樣的話題與衝撞，甚至產生新的論述與連結，給予台灣新的想像空間，這發酵起來，應該比起他們買哪裡帶動多少價格有趣的多吧。