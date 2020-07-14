名家論壇》徐佳馨／囤屋稅行不行

；會有這個措施，在於近三年來首爾公寓平均價格，累計已暴漲逾 50%，來到約 9.25 億韓元（約合77.4萬美元），等於直接宣布文在寅總統上任後的「讓民眾買得起房」的政策跳票，在目前民調低迷的狀態下，說來也是為了平息眾怒，才出此下策。這並非韓國政府首次祭出打房措施，在此之前，文在寅政府已陸續採取多項相關政策，卻未能有效壓抑居高不下的房價，也讓不少南韓民眾認為，既然政府有意解決高房價問題，那些坐擁多棟房產的高官，就應出售名下第 2 戶以上的住宅，藉此表達「響應政策」的決心。姑且不論韓國的政策到底收效如何，很多網友都在討論，囤房稅的命題上，與其談能與不能，有沒有效果之前，有三個問題其實要先解決。根據內政部的新聞稿指出，持有 4 間以上房子的多屋者，僅佔房屋總數 4.52％，因此台灣沒有囤房的問題；但在 OURs 都市改革組織重新用「全國家庭總歸戶」後計算，相同財政部 2018 年的數據，統計出持有 4 房以上房子的多屋者擁有房子數字將暴增至 176.9 萬戶，佔房屋總數 15.1%。比內政部的計算 4 間以上房子的多屋者約 47.7 萬間房子，佔房屋總數 4.5%，整整多了 3.7 倍。這些多屋者到底有沒有包含建商未出售的餘屋？分布狀況如何？如果連空屋和囤屋都無法掌握，那要如何進行下一步？其實，囤房稅早已於 2014 年納入《房屋稅條例》並全國一體適用，只要在全國合計超過 3 戶，無實際使用均視為「囤房」，並由各地方政府」分別課徵 1.5% 至 3.6% 稅負。但大家沒感覺的原因不脫兩點，其一是稅率由地方政府決定，因此多數行政區採取 1.5%，影響有限，其二是稅基太低，除非房子新，不然即使北市精華區內 30 坪公寓，一年不過萬把元，就算乘以三倍也不過數萬元，對資產族來說，繳起來沒那麼有感覺，這一點從房價近期又卯起來狂飆，到底有沒有達到抑市效果，目前的房價已經給了答案。很多支持囤屋稅的論調中，認為只要屋主受不了高稅負，就會拋售，價格就會下滑，想買房的人就可以接手。殊不知，在民眾購屋能力沒有提升之前，真實世界的劇本可能有二，其一是受不了高稅負的屋主拋售，在被有需求的民眾出手之前，就被更有資源的大腕囤屋者收走，形成更大的囤屋怪獸；其二是銀行因為做為擔保品的不動產價格大跌，流動性出現問題，進而產生系統性風險，最後又要勞動納稅人的錢出來救市。說到底，囤房稅並非問題本身，如何想買房的民眾買得起，才是關鍵。台灣今日的高房價是政府稅制、金融體系與地方發展不均等交織出來的結果，單靠稅負等單一行政工具，這樣的手段在承平時期或許管用，可是在目前各國大舉印鈔，利率又低得驚人的世道下，向資產奔去的資金洪流中，國家機器要透過行政手段來維持平衡，難度非常高。最終是不是所謂「正義」能夠獲得最後的勝利，誰也沒有把握。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com