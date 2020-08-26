今日廣場》陳正修／高雄補選結束　民進黨一黨獨大

高雄市長補選結果，民主進步黨陳其邁勝選，獲得67萬1804票，得票率七成多，大贏對手國民黨李眉蓁和民眾黨吳益政，等了15年終於「邁」向高雄市長大位，就筆者來看，「臺灣政治版圖大致底定」，民進黨逐漸走向一黨獨大、不可撼動地位。
目前來說，黨主席江啟臣連任之路坎坷難行，至於前總統馬英九躍躍欲試，定老調走中國九二共識路線，不斷地拋出從他結束就應該從他光復再起，前新北市長朱立倫也不惶多讓，這場戰役看來前高雄市長韓國瑜及前立法院長為主的本土派也是不會缺席，明年5月黨主席之爭攸關國民黨走向分裂或存亡關鍵。
至於喊出第三勢力的台北市長柯文哲，經歷高雄慘敗事件，全力輔選卻得票率不到百分之五，連兩百萬保證金都拿不回來，泡沫化之快，讓人想像不到，時代力量指標人物前立委徐永明涉貪爆發後，如同青春小鳥一去不回來了。
民進黨逐漸走向一黨獨大，2020年大戰許多精英自然會陸續表態卡位，現已有股勢力要拱基隆市長林右昌出來選台北市長，他成功的基隆經驗獲得小英的賞識,任命他擔任智庫副董事長,林右昌是民進黨長期培養的對象早期追隨過林義雄、游錫堃等大老,行事風格低調穩重頗獲好評。
桃園市長鄭文燦卸任倒數計時，他到底是要當行政院長還市直接挑戰大位尚未明朗,兩位優秀立委鄭寶清和鄭運鵬是可能繼任人選，但以前立委鄭寶清態度較積極，他一路走來跟鄭文燦共同拚政績，為地方爭取大筆預算建設，曾任台鹽董事長、自認可以將桃園以企業化經營的的他，自詡若當選將當CEO市長,但是需有鄭文璨支持才是當選的關鍵,。
台中市長盧秀燕就跟曾為她黨內對手江啟臣一樣，連任路坎坷難行，但民進黨林佳龍是否回鍋及蔡其昌也早已部署,現地方人士已有人喊：「讓交通部長林佳龍去當行政院長、立法院副院長蔡其昌選市長」，是一個雙贏目標，兩強之爭就繼續看下去。
台南市長黃偉哲滿意度高,市民十分有感應可連任！至於新北市侯友宜是國民黨最穩的,要撼動它不容易,。雲林縣長張麗善，這一仗攸關藍營以及家族勢力延續，挑戰者可能為默默地深根已久立委劉建國，但仍須整合黨內尤其是蘇治芬委員才有可能勝出。
有民主聖地之稱「宜蘭」，縣長林姿妙連任困難，以立委陳歐珀和宜蘭市長江聰淵討論度最高，不管誰出線，重返綠地指日可待。花蓮鐵板一塊，花蓮王傅崐萁身陷牢獄，縣長徐臻蔚當地勢力一把抓，穩當連任。台東縣長饒慶鈴秉持藍色執政，但與小英友好地方重量級人士前縣長、議長吳俊立，若一句話相挺綠營，是有可能翻轉局勢。在屏東方面自蘇震清被捕後蘇嘉全主導的派系可能不容易獲得支持,目前選情很冷好,像只有鐘佳濱被點名,不像其他城市討論度高。
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