美20歲壯男打老人當練拳！短片曝光　川普驚：這是真的嗎

美國的種族歧視事件層出不窮，聽到的多為非裔或亞裔被欺負，但美國網路近日卻瘋傳 1 段白人長者在養護中心，遭 1 名膚色黝黑的男子毆打、傷痕累累的影片，引發一片撻伐聲浪。打人的男子已於影片曝光後被警方逮捕，此事還驚動美國總統川普在推特上表達關切，不少支持者紛紛在下面留言說要替被打的老人討公道，但也有平常就抨擊川普是種族主義的反對者留言吐槽。
根據《每日郵報》、《 NBC News 》等外媒 22 日報導，美國密西根州底特律 1 間名為 Westwood Rehabilitation Nursing Center 的養護和復健中心，近日驚傳有白人長者遭虐的事件，從網路上流傳的影片可以看到， 1 名年輕力壯的黝黑男子，朝行動不便的白人男子猛揮拳，姿態有如在練拳一般，而老人就像是他的拳擊沙包，被打也無力反抗。男子並用鏡頭記錄下老人被打到出血的臉部，隨即用被單擦拭血迹。
由於畫面過於粗暴，因此當地電視台報導此事時，都經過畫面處理，但原始影片仍在網上瘋傳，並引來大眾一片撻伐。動手毆人的男子今年 20 歲，據傳是養護中心的護士，但也有人說他亦是居住在該中心的患者，而被打的白人長者則是已 75 歲。
施暴男子已遭底特律警方逮捕，當局聲稱案件正在調查中，但拒絕透露嫌犯姓名和更多案件細節，只說受害者無生命危險。事件引起總統川普關注，在推特上打下：「這可信嗎？這是真的嗎？這所療養院在哪裡，受害者的情況如何？」
不少網友紛紛在川普的貼文下方留言，說「我們必須保護我們的老人」、「必須贏得密西根州」，但也有人對川普的發言不以為然，認為他藉機將焦點專注在本起事件的受害者身上，卻不夠關心新冠肺炎的受害者，而且類似的濫暴事件在美國幾乎每天都在發生，要川普多付諸行動，勿作秀。