稱週日遊行是「暴力示威」　林鄭：香港市民很支持國安法

中國大陸全國人大會議日前提出「健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」草案，引起國際社會譴責法案箝制香港市民言論自由、違反《中英聯合聲明》，香港市民於前日（ 24 ）發起遊行表達抗議。繼昨日（ 25 ）上午議審議港版國安法草案，人民代表小組將於今日（ 26 ）下午審議草案修改稿。香港特首林鄭月娥在港府行政會議前接見傳媒，表示多市民對立法非常支持、充分理解，並表示國安法是完善《基本法》。據香港媒體報導，近日香港各界關注國安法，林鄭月娥非常高興「很多市民支持、充分理解」並稱周日大遊行是反政府力量發起的示威、暴力事件，對此強烈譴責。中央立法不會削弱「一國兩制」自治，全世界各國的國家安全立法都屬於中央事權，批評外國政客是持雙重標準。林鄭認為，西方民主國家都設有國安法例，但不見投資者害怕，因此港版國安法削弱香港金融中心地位是「無稽之談」，指人大立法決定只針對 4 大類行為，打擊的是極少數犯罪分子，保障大部份大守法的市民，守法市民依法享有基本權利自由、生命財產。對於「港版國安法」立法後的執法機構是否由中央派員到香港負責，林鄭回應細節要至人大常委會擬定後才知道，但原則上中央執法機構在港都要依法辦事，不影響港人享有的自由。對於立法，港府會全力支持及作出配合。《 CNN 》記者提問「港版國安法」通過後，香港市民是否仍享有言論自由等權利，林鄭月娥是否能承諾香港人享有上街表達對香港政府、中央反對意見的權利。林鄭回應，有關的法律條文訂立時必須會清晰交代，需要待詳細的內容。她又指，香港是自由的社會，言論等自由會受到保障。在合法的情況下，示威本身是表達言論自由的手段。《紐約時報》24 日專欄撰文分析，北京於香港擴大權力的舉動，實為步步精算，正威脅著香港金融中心的地位，同時涉港議題也成為美中關係周旋的籌碼。北京正打賭國際社會對國安法批評的聲浪大於實際行動，不會有真正的制裁，國際的警告對專制政權已無震懾力。