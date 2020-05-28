孟晚舟自由夢碎！加國裁定「雙重犯罪」　恐將引渡赴美

違反美國伊朗制裁禁令、欺詐銀行和竊取機密等理由

喧騰了近 2 年的華為財務長孟晚舟事件，引發中、美、加 3 國的司法、政治、外交角力，案件在 27 日有了最新進展，加拿大卑詩省最高法院認為孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，孟晚舟後續恐被引渡至美國繼續受審，也再度引起中國輿論譁然。綜合外媒報導，孟晚舟的律師團， 1 月份開始針對孟晚舟引渡案是否合乎「雙重犯罪」標準進行答辯。然而，大法官霍姆斯（ Heather Holmes ）於溫哥華時間 27 日做出重大裁決，認為孟晚舟一方對「雙重犯罪」的分析，嚴重限制了加拿大履行國際義務，引渡詐騙及其他經濟罪行涉案人士的能力，判定孟晚舟案已達到雙重犯罪的法律標準，引渡程序將繼續進行，孟晚舟也必須繼續留在加拿大受審。不過，上述判決並不代表孟晚舟將立刻被引渡，她的法律團隊將於 6 月中旬進行第 2 階段引渡聽證，結案辯論預計會於 9 月、 10 月進行。孟晚舟於 2018 年 12 月 1 日，從香港飛往墨西哥途中、途經加拿大溫哥華轉機時被捕。美國並於 2019 年 1 月底對華為及孟晚舟提出 23 項指控，內容涉及等罪名，遭美國政府向加國提出引渡要求。做為回應，孟的律師團指控，美國政府以違反美國對伊朗經濟制裁為由，要求加拿大逮捕並協助引渡孟晚舟，但加拿大並沒有對伊朗實施制裁，所以孟晚舟被捕不符「雙重犯罪」法律標準。此外，孟晚舟律師團也質疑，加拿大皇家騎警（ RCMP ）與美國聯邦調查局（ FBI ）在逮捕孟晚舟之前已有不當聯繫，疑似雙方「設局」導致逮捕過程有瑕疵、孟晚舟的人身權利亦遭侵犯，希望能中止引渡程序。而且，在孟晚舟被捕後過幾天，北京便逮捕了加拿大前外交官康明凱（ Michael Kovrig ）與商人史派佛（ Michael Spavor ），被視為是對加國就孟晚舟被捕所做的報復。中國駐加拿大大使叢培武日前接受加媒訪問時，否認北京劫持 2 人，但也聲稱孟晚舟案是影響中加關係中最主要的因素。現在隨著孟晚舟案有進一步發展， 不排除引來中方新一波報復行動，也讓外界憂心 2 國關係恐將更加惡化。大法官霍姆斯在 27 日的判決書亦表示，加拿大雖然沒有向伊朗實施經濟制裁，但美方的有關制裁令並未牴觸加拿大的價值。下次聽證會，孟晚舟的律師料將針對拘捕孟晚舟的過程是否侵害其權利繼續答辯。對於加國法院的判決，華為公司發表聲明表示失望，中國駐加拿大大使館也對裁決結果強烈不滿，要求加拿大立即釋放孟晚舟。