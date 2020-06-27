阿嬤我來了！探望生病家人　男「從華府到賓州」奮跑7天

美國的新冠肺炎疫情依然嚴峻，每天都有人因此死亡，家人往往也無法陪在身邊好好照料，但美國華盛頓特區 1 名男子，為了看望感染新冠肺炎的外婆，竟就挑戰從華府長跑到家鄉賓州，整個過程花了 7 天，雖然非常辛苦，但他也得以為外婆打氣，並籌得折合台幣約 70 萬的募款，捐給外婆所在的養護中心，以及其他一樣被疫情影響的人。
根據《美聯社》報導，美國極限運動員科里‧卡佩羅尼（ Corey Cappelloni ），過去曾有以 6 天長跑橫越撒哈拉沙漠（ Sahara Desert ）的紀錄，但沒有 1 次挑戰比這次更有意義。他高齡 98 歲的外婆露絲‧安德烈斯（ Ruth Andres ）， 6 月初時被診斷出感染新冠肺炎，開始不能接受訪客探視，加上身體病痛，讓她十分沮喪，也讓做孫兒的他相當心疼。
為了鼓勵外婆，卡佩羅尼在女友卡梅納爾（ Susan Kamenar ）的建議下，決定開始 1 項路跑挑戰，從他位於華府的住所，長跑 218 英里（約 350 公里）到外婆所在的賓州老人安養中心，共花費了 7 天的時間。過程他一度筋疲力盡、甚至還因此受傷，導致他的步伐開始緩慢且沉重，不過就在卡佩羅尼快放棄時，他收到 1 個天大的好消息：外婆已經完全康復了。
得到消息的卡佩羅尼很快又振作起來，最後也順利抵達外婆所在的養老院。雖然出於防疫安全考量，卡佩羅尼只能在中心外頭向外婆喊話，但外婆也在 4 樓掛起 1 幅標語，上頭寫著「我愛你，科里」。
卡佩羅尼表示，外婆是個非常堅強的人，雖然經歷過 1 段辛苦的時間，但很開心她能迎接 99 歲的生日。而他發起的「 Run for Ruth 」活動，也已募得逾 2.4 萬美元（約新台幣 70 萬元），將用來幫助像外婆一樣受疫情影響的老人。
「我之所以這麼做，是為了讓阿嬤知道我會一直在她身邊，而且我真的很在乎她，因為從我出生起，她也是這樣一直陪著我的。對我來說她就像我的第 2 個媽媽」。