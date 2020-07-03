美《香港自治法案》參議院再一致通過　待川普簽署後生效

美國聯邦參議院上個月 25 日通過決議，將對幫助中國限制香港自治的企業和個人實施制裁，眾議院亦於本月 1 日一致通過相關法案， 2 日再獲參議院無異議表決通過，目前只待總統川普簽署。綜合外媒報導，參議院週四再通過的統一版本，要求國務卿在立法後 3 個月內向國會報告，列出助長中國政府未能履行《中英聯合聲明》或《基本法》義務的個人或實體，制裁對象包括鎮壓示威者的警員及實施《港區國安法》的中共官員；並列出在知情下與之進行重大交易的外國金融機構。至於制裁手段，該法案賦予總統權力，凍結制裁對象的在美資產、禁止入境美國；而與制裁對象有明顯往來的銀行亦會受到制裁，包括限制與美國交易、使用美元結算等。由於《港區國安法》在北京與港府的共同強力推動下，已於當地時間 6 月 30 日晚間實施，因此美國國會亦加緊跨黨派合作，先由美國聯邦參議院通過參院版本的《香港自治法案》，而眾議院也於 1 日通過眾院版本的《香港自治法案》，經過小部分的技術性修改，該法案的兩院統一版本 2 日再次於參議院表決，並獲得一致通過。參院已將通過的法案送交白宮，根據美國法律規定，總統川普可決定簽署或否決，若 10 天後川普未進行有關動作，則法案將自動生效。