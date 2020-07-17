北京港府齊指初選違法　泛民參選立法會增添變數

（中央社台北15日電）香港泛民主派立法會初選落幕，港府、中聯辦和港澳辦卻紛紛聲稱初選有違反「港區國安法」嫌疑。但細看3項主要論據，是否違法恐言之過早。而北京的強硬態度，已為泛民的參選增添變數。為了協調9月香港立法會選舉的參選人選，泛民主派11至12日舉辦初選，主辦單位統計，兩天共計有61萬港人參與投票。不過，早在初選前，港府就明確表示反對選舉；而初選有違「港區國安法」的說法，則首次由政制與內地事務局長曾國衛提出。曾國衛9日向媒體聲稱，泛民的初選有可能違反「港區國安法」的第20條（分裂國家罪）、22條（顛覆國家政權罪）和29條（勾結外國或著境外勢力危害國家安全罪）。上述說法一度引起爭議。但在初選進行期間，港府未再提及違反「港區國安法」的說法。然而，香港特首林鄭月娥13日晚間在記者會上首度回應泛民初選，指初選目的是達到「35+」（泛民贏得立法會過半席次）的選舉結果，且目標是阻撓港府政策的話，可能會觸犯「港區國安法」中的「顛覆政權」罪行。當晚，港府政制與內地事務局也發出和特首論調一致的聲明。隨後，北京中央駐香港聯絡辦公室（中聯辦）、中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦），和中國官媒新華社都陸續發出聲明和評論，批評初選公然挑戰基本法和「港區國安法」。綜觀這些批評，官方主要從2個層面指控初選違法：第一，泛民「35+」的目標是要控制立法會、否決財政預算案，並「癱瘓特區政府」，「顛覆國家政權」。對此，擔任初選協調人的香港大學法學院副教授戴耀廷指出，否決財政預算案是基本法賦予的憲政權力，使港府向立法會負責，並不涉及任何非法手段，若指這樣是顛覆國家政權，「是踐踏基本法的一種說法」。本身為資深大律師的香港行政會議成員湯家驊15日受訪時也表示，初選目的若單純為在立法會中反對政府議案，也屬立法會的工作，不構成犯法；即便反對所有政府議案，也必須牽涉武力、非法手段等要素，才構成違法。第二個批評，是指泛民舉辦的初選於法無據，「操控選舉」，「侵犯其他參選人的合法權益」，導致選舉不公。對此，曾為初選協調人之一的立法會前議員區諾軒13日表示，所有候選人都是自願達成調查選民意象的協議，沒有人可將協議加諸於人，看不到構成干預和操弄選舉。他反問，這場初選和「票選最受歡迎的女歌手有何分別」。事實上，並非所有的泛民政黨都參加本次初選，目前在立法會中有議席的熱血公民、街坊工友服務處（街工）等政黨，都沒有參與。觀察上述2項論據，若要指稱泛民初選違反香港法律、甚至是「港區國安法」，恐怕言之過早。然而，北京的強硬態度卻也充分顯現。特別是在許多本土派參選人勝出的背景下，港府是否允許這些較傳統泛民更激進的政治人物「入閘」（獲得候選資格），還是未知數，也為泛民本屆的參選，增添更多變數。（編輯：沈朋達/邱國強）1090715