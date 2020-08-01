因違反國安法遭港通緝　羅冠聰：罪名可能只是太愛香港

北京和港府自 7 月 1 日正式實施「港版國安法」至今已屆滿 1 個月，昨（ 7 月 31 日）有港媒引述消息指出，港警已正式通緝 6 名流亡海外的港人，包括羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰，罪名是涉嫌「煽動分裂國家」；另 2 人為劉康和朱牧民，則被指控涉嫌「勾結外國或境外勢力危害國安」。
根據《香港 01 》等港媒報導，由於國安法沒有追溯期，故港警是針對上述 6 人在 7 月 1 日後的言行而發出通緝令。有消息指出， 6 人出席美國聽證會、會見外國議員及接受訪問、在社交網站發布訊息，而涉及幾項違反國安法的內容，包含呼籲其他國家制裁或抵制中國或香港、爭取外國支持推動港獨、發放港獨旗幟或帖文、要求外國停止與香港的引渡協議、成立「流亡議會」等等。一旦 6 人入境香港，恐將立刻被當局拘捕。
報導並指出，前述 6 人目前皆已出逃至英國、美國和德國等歐美國家。身在英國的劉康於臉書發文回應，認為港府通緝是明顯政治迫害，聲稱「太陽會如常升起」，沒有理由放棄政治立場。鄭文傑則表示，自己的言行秉持著人民的權利及自由，「極權專制要以此肆意定我的罪，這終將是我一生的榮譽」，又稱「專制政權之下，欲加之罪，何患無辭」。
至於香港眾志前主席羅冠聰，則在臉書發表名為《我們的罪名可能只是太愛香港》的文章，表示自己也是從新聞媒體得知被通緝的消息，雖然不知道自己的「罪名」為何，但「欲加之罪，何患無辭」，最終的罪名也許只是「太愛香港」。6 年前的自己一定很難相信，在 2020 年「中共完全擁毀香港」的時空下，居然會歸家無期。雖然感到失落、無奈和恐懼，但最後仍選擇用行動面對恐懼，包括倡議國際社會應對中港侵害人權官員制裁、回應新彊集中營與香港自治崩塌等狀況。
談到最近港府不斷拘捕異見人士、取消民主派參選人資格、通緝海外港人，羅冠聰認為，這更印證了活躍在國際舞台的需要，也突顯中共治港的荒謬，「連如此溫和的主張都無可容之地」。他寫道，「我很愛香港，愛她的土地、文化和氛圍，但我更愛香港人的價值，以及每位在這片土地上紮根生存的人的未來。這是遠大於我個人的榮辱得失，以及長期漂泊在外的代價，所以我願意承擔。」
羅冠聰還在文末鄭重重申，自己所有在海外的倡議工作都是以「個人身份」而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益做他的倡議工作。他離港後已沒有聯絡任何親人，在此亦正式與親人們斷絕關係，不再往來，希望各位不用擔心，「前路茫茫，總有曙光」。