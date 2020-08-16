菲國奔逃鴕鳥爆紅後猝死　成桌上佳餚讓網友傻眼

上週，在菲律賓奎松市（Quezon）街頭驚見兩隻鴕鳥在馬路上傖惶飛奔，引來路人關注並拍下影片po網，引發網友熱議。然而，有菲國媒體報導證實，其中一隻鴕鳥在奔逃後疑似因「壓力過大」而猝死，最後竟被兩個飼養員下鍋煮成菲律賓的道地佳餚，悲慘的下場讓網友直呼：「好可憐」。





根據菲律賓網媒《esquiremag》，兩隻鴕鳥上週在奎松市街頭失控飛奔的過程中，被街區民眾四處追趕而受到驚嚇，其中一隻疑似因承受不住壓力而猝死。事發後，菲律賓環境與自然資源署（Department of Environment and Natural Resources ）針對飼主看管失職展開調查，並於週一（10日）傳喚飼主 Jonathan Cruz 說明。





然而，機構人員要確認鴕鳥死亡、並蒐集其被埋葬等相關證據時，才發現死去的鴕鳥並未被埋葬，而是被飼主雇用的兩名飼養員下鍋煮成菲律賓知名的地道美食—菲律賓燉肉（adobo），此消息也得到飼主的律師證實。得知真相的網友紛紛對鴕鳥曲折離奇的命運寄予同情，並指責飼主實在「很無情」。





面對質疑，飼主的律師Pascual出面澄清，指鴕鳥在上週死去後，飼主就交代兩位飼養員將其埋葬，未料隔天去檢查時，赫然發現鴕鳥已成桌上佳餚。他表示：「兩位飼養員並無惡意，只是單純覺得鴕鳥肉丟掉可惜，他們並不清楚這麼做會對社會觀感造成什麼影響」，並代替飼主針對鴕鳥奔逃一事驚擾社會向大眾致歉。但他強調，烹食鴕鳥並無觸犯任何當地法律。





據悉，另一隻奔逃鴕鳥在事發後已被轉交給環境與自然資源署，現在安置在動物收容所照顧。



