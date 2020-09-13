中國正式公告刑事拘留12港青　「偷越邊界」恐處無期徒刑

12 名香港人涉嫌在 8 月底偷渡至台灣，在途中被中國廣東海警逮捕扣押至深圳鹽田看守所。被捕人士年齡介於 16 至 30 歲，包含 5 名學生，被捕人士家屬與香港 2 名立法會議員昨（ 13 ）日召開記者會呼籲港府協助被捕人士回港，確保其法律權益受到保障。然而，深圳市公安局鹽田分局今（ 13 ）日透過微博宣佈，12 人因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被刑事拘留，案件正在偵辦當中。





▲深圳市公安鹽田分局9/13發布公告，指12港人偷渡案正在偵辦中。（圖／翻攝自微博）