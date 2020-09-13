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中國正式公告刑事拘留12港青　「偷越邊界」恐處無期徒刑

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-09-13 18:06:10｜update2020-09-13 18:06:58

被捕港人/12港人
▲被捕的12名香港人士家屬9/12舉行記者會，表達擔憂被捕人士的人身安全。深圳市公安9/13發布公告，指12名港人涉嫌犯罪已被刑事拘留。（圖／翻攝自微博／香港01）

12 名香港人涉嫌在 8 月底偷渡至台灣，在途中被中國廣東海警逮捕扣押至深圳鹽田看守所。被捕人士年齡介於 16 至 30 歲，包含 5 名學生，被捕人士家屬與香港 2 名立法會議員昨（ 13 ）日召開記者會呼籲港府協助被捕人士回港，確保其法律權益受到保障。然而，深圳市公安局鹽田分局今（ 13 ）日透過微博宣佈，12 人因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被刑事拘留，案件正在偵辦當中。



深圳市公安局鹽田分局微博發布通報，「2020 年 8 月 2 3日，廣東海警查獲的李某某、鄧某某等 12 名非法越境人員，因為涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被我局依法采取刑事拘留強制措施。目前案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲深圳市公安鹽田分局9/13發布公告，指12港人偷渡案正在偵辦中。（圖／翻攝自微博）
香港民間組織「香港故事」成員李宇軒也為被捕人士之一，中國媒體將其形容為「亂港份子」，指李先前涉嫌勾結外國或境外勢力，違反《港區國安法》，並稱這 12 人由香港黑幫安排快艇從西貢布袋澳出發，於果洲群島被攔截。

根據《中華人民共和國刑法》規定，偷越國（邊）境罪，若行為情節嚴重，可處 1 年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。但（中國）內地審理程序彈性較大，香港《有線新聞》曾報導，有公安聲稱被扣港人可能遭控「組織他人偷越國邊境罪」，刑期長達 2 至 7 年，「嚴重情節」更可能被判終身監禁

香港律師盧思位表示，看守所公安稱，當事人有可能被指涉及「組織他人偷越國邊境罪」，若被當成「蛇頭」（人蛇集團）則情況會較「偷越國邊境罪」嚴重。據中國刑法，在部份情況下，可判處 7 年以上有期徒刑，以至「無期徒刑」，並沒收財產。

美國國務院發言人奧塔格斯（ Morgan Ortagus ）曾指 12 名被捕港人送至中國受審，是香港人權惡化的另一個悲傷實例，華春瑩今（ 13 ）日回應稱，這些人企圖將香港從中國分裂出去。

▲（圖／翻攝自
▲中國外交部發言人華春瑩時常轉發美國國務院、外交部長發言人的推特，在網路上大打筆戰。（圖／翻攝自 Twitter）
 

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