美國調整中港旅遊警示同列第3級　理由：疫情、任意執法

美中關係持續緊張，涉港問題也引起多國關注，北京當局與西方聯盟的歧見漸深。美國國務院 14 日更新對中國大陸及香港的旅遊警示，將2者同列於第 3 級的「重新考慮是否前往」（ Reconsider Travel ），理由是新冠肺炎疫情和任意執法。
根據美國國務院公告，由於新冠肺炎疫情仍在流行，美國疾病管制與預防中心( CDC )已發布了針對中國和香港的第 3 級旅遊健康通知。然而，有鑑於《港區國安法》生效以來，北京任意執行當地法律( arbitrary enforcement of local laws )，將包含美國公民在內的人錯誤且任意拘留，而且無法獲得領事服務或有關其涉嫌犯罪的信息，缺乏適當的法律程序就遭受長期審訊和拘留，故不建議國人赴港。
警示內容也提到，《港區國安法》生效後，北京單方面、任意在香港行使警方和國安人員的權力，並意圖利用這權力，針對一些被視為分裂國家、顛覆國家、恐怖主義及勾結外國勢力的活動，涵蓋範圍包括身在香港以外的非香港居民或團體，增加了曾公開批評中國的美國人被拘捕、拘留、驅逐及檢控的風險。就連參加示威，都會被當局解釋成分裂國家、顛覆國家、恐怖主義、勾結外國勢力而受到刑事指控。故強烈警告在港的美國公民，務要留意周圍環境，避免前往示威現場。
美國上一次對香港更新旅遊警示是在今年 6 月初，當時香港被列為第 2 級的「提高警惕」（ Exercise Increased Caution ），現在則上調至第 3 級別。至於中國大陸則從原本第 4 級的「不要前往」（ Do Not Travel ）下調至第 3 級，美國國務院表示，雖然中國的疫情看似有所趨緩，但因有任意執法之情事，導致美國及其他國家公民不能離境或被拘禁，故與香港同列第 3 級。