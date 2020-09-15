美國調整中港旅遊警示同列第3級　理由：疫情、任意執法

美中關係持續緊張，涉港問題也引起多國關注，北京當局與西方聯盟的歧見漸深。美國國務院 14 日更新對中國大陸及香港的旅遊警示，將2者同列於第 3 級的「重新考慮是否前往」（ Reconsider Travel ），理由是新冠肺炎疫情和任意執法。





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