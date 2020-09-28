衝突再升級？南華早報：美官員見香港政要　將須北京批准

美中關係持續惡化，香港議題也成為兩國角力的關鍵之一，北京多次抗議對美國「干涉其內政」的不滿，並揚言將對一切損害中國主權和國家利益的行為進行反制。香港《南華早報》近日引述消息來源指出，美國駐香港的外交人員若要會見香港政府官員或具影響力的人士，都須經過中國外交部駐港公署批准，以作為對美國限制中國在美外交官活動的回應，但不同人士對有關消息則有不同的解讀。

《南華早報》