衝突再升級？南華早報：美官員見香港政要　將須北京批准

美中關係持續惡化，香港議題也成為兩國角力的關鍵之一，北京多次抗議對美國「干涉其內政」的不滿，並揚言將對一切損害中國主權和國家利益的行為進行反制。香港《南華早報》近日引述消息來源指出，美國駐香港的外交人員若要會見香港政府官員或具影響力的人士，都須經過中國外交部駐港公署批准，以作為對美國限制中國在美外交官活動的回應，但不同人士對有關消息則有不同的解讀。
《南華早報》 27 日報導稱，香港製衣同業協進會會長、自由黨黨魁鍾國斌（ Felix Chung Kwok-pan ）透露， 2 週前他曾接獲駐港公署通知，日後若美國駐港總領事要與香港的政治、政黨人物會面，須事前通知並獲得駐港公署批准；他因此將自己擬與美國駐港官員會面一事通報，卻被告知目前不是他與對方見面的最佳時機而作罷。
《南華早報》並在報導中引述其取得的內部文件，顯示中國外交部規定「美國駐香港總領事、其繼任者，或任何代表他執行公務者，在拜訪任何中國地方政府設施或會見這些機構的人員之前，須先取得中國外交部駐港特派員公署的核准」，包含官方、私人、社交和視訊會議，以及任何與「任何中國公立或私立教育機構、社團及其所屬人員」的會面。
然而，香港公民黨立法會議員楊岳橋和梁家傑等泛民人士向《南早》表示，他們認為這項新規定僅適用於美國官員而非香港人士，未來若受邀與美方官員會面，將會先詢問對方是否已得到中國外交部批准，但也有議員表示不會主動向中方通報，甚至質疑此類規定會影響香港身為亞洲國際都會的地位。
立場親北京的香港民建聯主席李慧琼（ Starry Lee Wai-king ）則認為，有鑑於美中衝突升溫，現階段確實不適合與駐港的美國外交人員會面，須待美中關係改善後再執行更好；香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強（ Ivan Choy Chi-keung ）則分析，若有這類的新規定實施，泛民人士的處境將相當尷尬，因為時機確實很敏感，但若他們想遊說、爭取更多來自華府的支持，也無法不與美國外交官碰面。
美國國務卿蓬佩奧近日才宣布，中國駐美人員訪問校園或與地方官員會面須事先獲得批准，包含在使館或領館以外地點主辦超過 50 人的文化活動。作為反制，中國外交部隨即也宣布，將對美國駐中國或香港使領館人員採取對等措施，並聲稱是對美方錯誤行徑做出的正當、必要反應。