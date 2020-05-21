房市／首購族入主台中精華區難？專家推「超值區」好圓夢

大台中房市交易動態資訊平台最新一期《大台中房市月報》指出，台中市西區無論高低價格的產品，整體房價均有上揚趨勢。因此，對於想要千萬內買進西區的首購、小資族而言，該如何「下手」西區的物件？專家推薦，五期、向上市場等區塊的舊公寓或華廈，應是最適合的選擇。《大台中房市月報》統計2月實價登錄資料，西區公寓、華廈、大樓的每坪均價21.5萬，與前一期相比，價格上漲，尤其成交價格居最前面25%的產品，每坪上漲達4.8萬。在整區價格走揚的狀況下，預算千萬內的首購、小資族如何買進西區？信義房屋西區英才店店長鄭詠哲指出，「先求有，再求好」是一大原則，若既要屋齡新、又要總價千萬內，在西區確實較難找到適合物件，但若單就預算考量，五期內3房的老公寓總價約600至700萬、20多年華廈約800至1000萬，會是不錯的選擇，可待日後換屋時，再選擇屋齡較新的物件。鄭詠哲說，五期生活機能佳，鄰近大墩家樂福、精明商圈、東興市場，學區也是指名度高的大業學區，距離捷運綠線行經的文心路亦不遠。信義房屋科博館店店長方治勝則表示，教育大學一帶較多學生居住，舊市政府附近的街廓與機能比較老舊，兩者對於年輕首購族群來說吸引力有限，一般來說，年輕首購族仍較喜愛草悟道與五期的生活機能和環境。因此，方治勝以草悟道為中心，舉出三個適合首購族的區塊。首先，向上市場周邊30至40年公寓，單坪價格15至19萬，30多年華廈單坪價格17至20萬，總價都有機會在千萬內；第二，雖然草悟道第一排價格高貴，但若距離草悟道500公尺至1公里外，仍有機會以總價千萬內購入中古華廈；最後，科博館周邊亦有不少老公寓和華廈。