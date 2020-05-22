房市／南屯新成屋價貴難入手　中古屋20初萬CP值高

大台中房市交易動態資訊平台揭露最新一期《大台中房市月報》，南屯區超過20年的中古屋（含公寓、華廈、大樓），每坪單價上漲逾2萬元。專家指出，南屯區環境、學區、交通、生活機能均佳，而相對於區內新成屋日益飆高的房價，中古屋CP值還是非常高，因此近年來深受購屋族青睞，並帶動價格上揚。《大台中房市月報》統計2月份實價登錄資料，西屯、北屯、南屯的公寓、華廈與大樓，是全市交易均價較高的三區，南屯屋齡超過20年的中古屋漲較多，來自需求強勁。信義房屋七期河南店店長杜得琳以「河南黎明商圈」為例，目前屋齡大於20年的中古屋行情落在19至25萬，2房總價700至800萬、3房則約800至1100萬。他觀察，中古屋產品近年來漲幅明顯，有社區3年前成交價每坪17萬左右，但今年單坪價達20至22萬，漲幅約2到3成。之所以有此漲幅變化，杜得琳分析，河南黎明商圈就位於七期南側，市容也頗為整齊，近捷運、台74線、國道一號，還擁有黎明、惠文、大墩3所明星學校；更簡單來說，該商圈往北是七期、往東有捷運綠線、往西是「美食大道」公益路、往南有COSTCO與豐樂公園。擁有極佳的生活機能，房價卻比新成屋與豪宅區親民，正是中古屋受到青睞的原因。杜得琳也說，中古屋屋齡雖然高於20年，但台中市地質好，也沒有海砂屋等問題，因此屋齡並不會對購屋族產生太大困擾。信義房屋南屯東興店店長張嵩佶也表示，南屯擁有五期、八期重劃區，區內有豐樂、南苑、豐富三大公園，還有COSTCO、文心秀泰影城、捷運綠線，機能相當完整；也因為這些優勢，房屋的保值性高，跌價空間小。而且，當地中古屋的釋出量不算非常多，對價格也會有所支撐。