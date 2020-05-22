房市／離高雄夢時代與草衙道最近商圈　透天總價700萬

位於高雄夢時代與大魯閣草衙道兩大商圈中間的鎮昌國小生活圈，是前鎮河環繞的老前鎮商圈，形成市區稀有的河岸住宅區，附近中古屋以透天居多，平均2字頭的房價，最低總價約700萬元，首購族想住透天會往這區。信義房屋灣區捷運店專員鍾金龍表示，鎮昌國小生活圈往北距夢時代、往南到大魯閣草衙道，最快車程皆10分鐘內，且夢時代在亞洲新灣區內，附近房價上看3字頭，而鎮昌國小周邊住宅均價2字頭相對親民，因此，吸引不少購屋族。以透天厝最為熱賣，建坪30坪內，最便宜總價700萬元，平均單價約在21到27萬元，若是具有店面效益的物件價格會更高，也更保值。鎮昌國小生活圈購屋族群以有地緣性的自住買方為主。鍾金龍提到，這裡多數透天厝有經過翻修或改建，實際使用空間較大，又不用管理費，加上離前鎮市區也近，生活機能完整，以預算為考量的首購族會到此購屋；鍾金龍也觀察到，少部分年輕人雖然喜歡電梯大樓，由於長輩是主要資助者，認為透天厝土地持分大較保值，促成透天厝的交易量。鍾金龍指出，除了透天厝外，學區附近屋齡10年左右的電梯大樓或華廈，三房帶平面車位的總價在900萬上下，而公寓分布較零星，規劃也多為三房格局，30到40坪，依購買樓層不同，價格也天差地遠，總價200萬到600萬，但少有物件釋出。前鎮河畔至翠亨北路，接漁港路與德昌路，這個區塊學區完整，從國小至高中分別為鎮昌國小、前鎮國中及前鎮高中，且鎮昌國小實行雙語教學，辦學口碑好，周邊還有鎮海公園、前鎮河河畔公園等。