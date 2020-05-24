房市／打造易掃好宅　選對這些建材是撇步

只要想到要打掃家裡，頭就開始痛了起來了嗎? 尤其是有些邊邊角角積年累月的汙垢及油垢，掃到腰痠背痛還是沒辦法徹底清潔乾淨，信義居家說，只要選對裝潢建材及設計，在打掃上就可以省去很多不必要的麻煩。在客廳裝修建材使用層面，信義居家建議，地面可採用鏡面磚或是大理石等這類無接縫且容易清潔並耐磨損的材料；在裝修天花板及牆面時，最好能減少間接照明層板溝槽、凹槽線板、開放式收納等容易累積灰塵的設計，並多運用美耐板與可擦拭的噴漆處理立面材質來裝修，可以相對其他材質較不容易髒且容易清理。除此，要事先規劃好插座空間，讓每個電器用品的電線各自歸位，就不怕落塵和集髒。臥室最重要的功能是給予個人安靜放鬆的空間，信義居家認為，除上述可簡易清潔建材外，「窗簾」格外重要，建議可使用功能性窗簾，既不容易附著灰塵，也能兼顧遮蔽性佳；照明設備則要選用易於安眠的柔和光源，可緩解白天緊張的生活壓力，也注意儘量不要使用裝飾性太強的懸頂式吊燈，它不但會使房間產生許多陰暗的角落，也會造成清潔上的困擾。而廚房也是打掃時最令人頭痛的環境之一，尤其是煮飯時沾染的油汙難以清理，信義居家表示，規劃廚房時，檯面上方牆面可選擇容易清理的材質並減少溝縫設計，建議以玻璃材質規劃，取代傳統有溝縫的磁磚，檯面則為不鏽鋼或人造石、廚具面板採結晶鋼烤等，使用年限長且方便清潔整理；在設計櫥櫃時，可選擇不落地的懸吊式設計留下約20公分高度，不但方便清理地板，還可在底部裝置燈管防蟑螂出沒。至於浴室的部分，信義居家說，設計上要採乾濕分離，也盡量避免出現難以清潔的角落，可以選用無接縫、一體成型的陶瓷洗手槽及水龍頭，可方便清除水漬，並選擇有導水設計的設備，避免汙水停留；也要選用有防霉效果的填縫劑，將所有的縫隙填滿，再搭配四合一的除濕設備，就可以讓發霉機會大大減少。