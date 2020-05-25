房市／八德買氣回來了！總價近900萬大樓交易最夯

後疫情時代，原本停滯的房市一一解凍，尤其是桃園交易熱區八德買氣回溫，新增加買方暴增，來自年輕首購居多，而因主要買方為31-40歲族群，經統計，近一年八德大樓交易主流總價為900萬元左右。八德囊括桃園捷運綠線4站點，G04站點將與三鶯線銜接，捷運也已進入實際建設階段，捷運議題勢必持續發酵，房市往上力道強勁，這也讓八德不甩疫情，買氣急速反彈。「疫情趨緩，買方更有信心購屋」信義房屋八德大和店店長劉邦儀表示，政府在疫情控制得宜下，近期桃園新增買方又再成長，即先自網上找到標的，再持繼看屋後確定買屋者增加。八德新增買方主要來自年輕族群，依八德地政事務所統計，主要購屋者集中於31-40歲，其次則是41-50歲。統整內政部實價登錄資料，今年2月大樓每戶平均交易總價為877萬元，較前月增加；並且近一年來，八德大樓交易總價維持在830-900萬元之間。劉邦儀分析表示，年輕族群因預算的關係，選擇總價約800萬元的房屋，且以電梯大樓居多。再以八德交易熱區進行分析，目前八德擴大重劃區因剛開發關係，新屋多，先前推出總價約650-750萬元，迄今主流交易則提高至750-800萬元。生活機能相對豐富的廣豐和大潤發商圈因擁有商場，和桃園捷運綠線站點，總價較為高出，三房含車位總價約900-1000萬元。依據桃園不動產交易e指通統計資料顯示，廣豐及大湳商圈新成屋近一年交易均價約在每坪18至23萬元區間；中古屋方面，最近一年交易單坪均價約在14至18萬元。