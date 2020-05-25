房市／高雄楠梓交易熱翻　土地創新高　房市還會再漲

高雄楠梓區不只房市交易熱絡，土地交易價量也逐年增加。《高雄實價網》顯示，去年楠梓土地交易168件，是5年來新高，每坪均價27.74萬亦創歷年新高。隨著高雄市中心發展逐漸飽和，人口北移至楠梓，穩撐當地房市剛性需求並帶動當地發展。根據《高雄實價網》，去年楠梓區168件土地交易，平均每坪價格27.74萬，相較104年土地均價18.87萬，漲幅達47%；至於交易熱區，較集中在高雄大學特區，第一科大、土庫重劃區等地也都有土地交易。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢指出，楠梓近年土地價格也上揚，單以高大特區這3年多來看，土地價格漲幅約有2成，整體而言，「楠梓土地價格1字頭確實回不去了。」侯鐵漢表示，高大特區範圍大約是援中路以北、大學南路以南、德中路以東、藍昌路以西；高雄大學路南北向貫穿整個重劃區，因此高大特區可以高雄大學路為界，再切分為東側與西側。他分別說明，高大特區東側較靠近家樂福、中山高中學區，生活機能最優、開發程度將近8成，土地最貴，但詢問度相對也比較高，目前每坪需30萬以上；高雄大學路一帶的土地，目前大約27至28萬之間；至於高大特區西側位置比較偏，目前發展程度僅約4成，土地釋出量多，價格相對低，每坪約25萬。侯鐵漢指出，高大特區東側，靠近家樂福與中山高中一帶是購地不錯的選擇，如藍昌路和大學南路口有一塊住宅用地460坪，鄰主要幹道，價格約35萬至40萬之間。另外，《高雄實價網》統計今年第一季土地交易熱區，交易量最多是前鎮區，共有90件，多集中在「光華二路、一心一路」以及近苓雅區的「和平二路、二聖一路」兩處，平均每坪土地價格87.2萬創歷年新高；除前鎮區，鳳山70件、楠梓54件，土地交易狀況都堪稱相當熱絡。