房市／淡水交易熱區　竹圍生活圈高保值獲首購族青睞

淡水竹圍生活圈機能成熟、近捷運站，加上大樓與華廈每坪單價3字頭，3房平面車位產品1300左右可購得，相較台北市親民，深獲首購族青睞，近期交易量與成交價格均表現亮眼。新北市府發布的最新一期《新北市不動產市場分析季報》指出，去年第四季淡水區占全市交易量8.74%，其中以淡海新市鎮、紅樹林捷運站與竹圍捷運站周邊成交件數最多。價格部分，淡水地政事務所統計實價登錄資料，竹圍生活圈內的大樓與華廈，今年3月均價34.4萬，成交的最低單價為27.7萬。竹圍一帶交易價量均亮眼，信義房屋竹圍店店長呂祐全分析，對於預算有限的首購族來說，竹圍有捷運站，相較於淡水新市鎮進市區得先搭捷運或輕軌，再轉乘捷運，交通相對方便；即使自行騎車或開車，竹圍近關渡大橋，位處北市與淡水間樞紐位置，因此特別吸引「買不了台北市，又不希望離太遠」的首購族群。再者，竹圍生活圈發展已久，除有淡水馬偕醫院，當地有傳統市場，亦有全聯等各大商店，餐飲店家也很多，機能相當完善。呂祐全說，因為交通、生活機能佳，竹圍地區的房屋十分抗跌，保值度高，唯一缺點就是屋齡稍微偏高，多20至25年的大樓與華廈。呂祐全也分析當地最受首購族青睞的主力產品，屋齡20多年、3房平面車位產品，單價約31、32萬左右，總價1100至1200萬，若屋齡較新、約10多年的3房平面車位產品，以「春天之旅」社區為例，單價介於35至38萬，另如「春天悅灣」社區則約32萬左右，總價都約1300萬。此外，竹圍地區仍有少數新建案，例如漢皇丰川，小坪數已完銷，大坪數總價上看5000至7000萬，另如水世紀、水紀元，主打面淡水河景，吸引置產客買來度假，因此產品總價雖較高，仍有一定競爭力。