房市／台南兩區人口移入最多　都與重劃區脫不了關係

今年是五都升格第10年，根據台南市民政局統計，縣市合併後永康、安南人口分別增加1.8萬、1.6萬，居各行政區第一二名；進一步觀察這2年兩區人口成長最多的里，永康是大橋重劃區所在的東橋里，安南則是淵西重劃區所在的淵西里。永康10年來人口增加1萬8868人，其中，2019年12月與前年同期相較，東橋里的人口總成長比例最高，從7825人增加至8856人；安南10年來人口則增加1萬6349人，2019年12月與前年同期相較，淵西里人口總成長比例最高，從3902人增加至4166人。東橋里所在位置即永康最大重劃區「大橋重劃區」。信義房屋永康店店長陳萱蓉表示，大橋重劃區是永康近年來最大、最知名的重劃區，區內學校、綠地規劃完整，最近又有警察局、消防局進駐，另外最引起討論熱度的台南總圖等大型區域建設，也都在這裡。除了居住環境、建設議題吸引人口移入，陳萱蓉說，永康過去好一陣子沒有蓋大樓，隨著大橋重劃區開始發展，建商在當地推出大樓產品，目前至少就有將近10個大樓社區，每個社區都有上百戶，且還有很多新建案正在蓋；由於戶數多，自然也就吸引更多人入住。她說，目前新大樓的行情，每坪要24至28萬，短期雖受疫情影響，但未來仍有上漲的空間。信義房屋安南海佃店店長陳政光則表示，淵西重劃區5年來「從無到有」，建商開始在當地推案，新建一批批透天厝，是這2年吸引人口移入的主因。他說，淵西重劃區雖是發展中的重劃區，但距離安南區比較熱鬧的安中路三段、海佃路三段、本淵寮重劃區，車程僅約3至5分鐘，因此機能並不會不方便。陳政光也說，淵西重劃區都蓋透天厝，5年前左右剛開始發展時，不到千萬就可以買到新成屋，如今屋齡5年左右的產品，價格大約需1000萬出頭。