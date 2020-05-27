房市／台中太平「首購型透天」正夯　千萬也能住別墅

台中市外圍第一圈太平區近年吸引人口移入，交易價量均上揚。如果想在太平買到符合首購族預算的透天甚至別墅，專家表示，南太平地區距離台中市區比較遠，1000萬出頭可以買到屋齡新的透天別墅，但若考慮生活機能、進出市區的交通便利性，北太平屋齡15年左右社區型透天，或是屋齡20多年連棟式透天，更是適合首購族的產品。南太平是早期發展的聚落，由於距離市區比較遠，目前長億國小一帶有5個自辦市地重劃區，不少建商在此推出「首購型別墅」，而且價格連年漲。據悉，有建商今年打算針對首購族群推出全新別墅建案，開價1568萬起。信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆指出，台中市目前的發展以市中心為核心，尤其捷運沿線建設議題最多，南太平長億國小一帶雖然發展已久，當地自成一個生活圈，機能還算完整，但距離市中心比較遠，幾乎已靠台中最東邊山區，因此房價相對便宜，的確可能以1000萬出頭的價格，買到全新的透天別墅。不過，陳昱帆認為，北太平連接北區、北屯區，加上有太原火車站，方便進市區甚至轉搭捷運；此外，還有台74線太原匝道口，可連接台中市各區，方便上班或假日到市區遊憩。因此，如果將往來台中市中心的交通便利度、生活機能也列入考量因素，首購族不妨可在北太平如新光重劃區一帶尋找適合的產品，例如目前太平就有不少購屋族群在中科園區就業，就是看準當地交通方便、房價相對市區親民。以適合首購族的預算來說，陳昱帆表示，屋齡15年社區型別墅價格約1500萬左右，屋齡20多年的連棟透天厝約1000萬左右可入手，唯可能必須再花100萬整棟翻新、裝潢。