房市／首購族買房坪數要怎麼評估? 兩大指標大有妙用

內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季全國住宅平均買賣面積是31.96坪，比例最高是15至25坪住宅，占比約26.87%，而15坪以下小宅比例約占14.8%，該如何選擇最適合自己的產品？專家表示，預算以及家庭成員需求，是最重要的兩項考慮指標。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，買房要買多大坪數，首先要考量預算，其次則是家庭成員人數與需求。舉例來說，如果是一家三口，至少需2房產品，才能家長一間房、小孩也有自己的空間；若是一家四口，2個孩子同性別，2房產品或許能夠容納，但若2個孩子不同性別，建議考慮3房產品，孩子長大後才能擁有各別的空間。徐佳馨也提醒，目前新成屋公設比大約都在3成以上，也就是買30坪產品，室內實坪大約只有21坪，需特別注意；另外，有些室內格局比較不方正，導致隔間或者使用上有所侷限，例如只能隔出2+1房，而不是正3房，這也是需要注意的地方。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，預算、有幾個小孩、小孩以後要不要各有一間房間，都是必須考量的重點。另一方面，如果預算充足，目前市場上對於「更衣室」、「儲藏室」、「陽台」等空間的喜好度都很高，如果考量未來有轉手可能，可以考慮購買能設置這些空間的坪數。曾敬德也說，除了坪數，室內空間的配置也很重要，例如若平常在家時，比較少在臥室，多半在客廳，就可以依照空間的使用性，將客廳、餐廳的面積調整得大一些，居住起來會更為舒適。