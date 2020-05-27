房市／南港建設多行情飆升　首購族都看這幾處

南港近期有許多重大投資開發案，加上北市府推動東區門戶計畫，在在為當地房市增添議題與亮點。不過，根據信義房屋統計各區電梯大樓總價，4月份南港的平均總價達2845萬，網頁上待售物件的價格動輒也在4000、5000萬以上，作為資金有限的購屋族，專家推薦，除屋齡30年以上公寓，南港有三處國宅或軍宅，都能以相對較低的價格買到電梯3房。大南港土地標售案5月初開標，被富邦人壽以超過280億得標，創南港土地脫標價格新紀錄，未來將興建商辦大樓；除此之外，南港還有由潤泰集團拿下、北市最大的「南港之心」公辦都更案，以及國泰複合式商城、三井集團「LaLaport」商場等投資開發案，以及北市府的東區門戶計畫。相較於台北市其他區域幾乎已發展成熟，南港還有許多建設正在進行，未來發展性高，也因此，近年房價居高不下，未來更有上漲空間。信義房屋企研室統計實價登錄資料就發現，4月電梯大樓總價平均要2845萬，3月份更達2937萬。針對預算有限的購屋族，如想搭上這股發展動能在南港置產，信義房屋南港重劃店店長邱創顯建議，首先可考慮屋齡30至40年、公寓2或3房的產品，例如距離捷運站比較遠的研究院路、舊莊街公寓，總價約1000至1200萬，或是南港火車站前，公寓價格約1500萬。若是想買電梯3房，邱創顯推薦三處國宅或軍宅社區。第一，中視斜對面的「重陽花園新城（基河國宅三期）」，3房含車位價格約2100至2300萬，「社區管理佳」、「以最低價格入住南港重劃區」是其兩大優勢。另外，緊鄰「打卡熱點」南港公園的南港國宅，由於戶數逾2000戶，社區內就有2家便利商店，機能便利，其3房產品總價約1600至1800萬；最後則是較靠近中研院的「凌雲五村」軍宅，雖然距離市區比較遠，但環境清幽，且鄰近公車總站，其3房坪數25至30坪之間，空間充足，總價亦約1600至1800萬間。