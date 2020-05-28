房市／小資族想要800萬內買林口　專家推2區塊

一名林口長庚護理師日前在Mobile01 PO文表示，想買林口附近的房子方便上班，但因為是自己獨立買房，總價800萬以上壓力太大，因此上網請教「哪裡可以買到2房低總價產品」？專家推薦，南勢國小一帶，以及文化二路、三路間的中山路上，有機會以每坪均價25萬買到屋齡3年左右的2房。一名護理師PO文說，雖醫院有宿舍，但仍想要買自己的家，無奈看房許久，大部分總價都在800至1000萬左右，且房價一路飆漲、殺不下來，讓她覺得壓力很大，乾脆上網請教，如果想要低總價、最好含車位、2房的產品，有無推薦的地方？根據新北市府最新一期《新北市不動產市場分析季報》，捷運A9林口站周邊、頭湖國小一帶，以及忠孝路以南、文化三路與文化北路間生活圈，大樓的每坪均價都在30萬以上，但南勢國小一帶華廈每坪均價僅25.1萬，仁愛路以南、文化一路與文化二路間生活圈大樓均價也約26.6萬，相對較低。信義房屋文化仁愛店專案經理卓鈞鴻進一步表示，如在林口長庚工作，龜山屋齡15至20年大樓有機會在800萬內買到2房，甚至是有夾層的3房；機場捷運A7體育大學站全新大樓每坪均價也約25至30萬，但缺點是生活機能還未成熟。卓鈞鴻說，最推薦A9林口站附近，如南勢國小一帶，或是文化二路、三路間的中山路上，這兩區塊屋齡介於3至15年之間，舊一點每坪均價22至25萬，新一點約25萬；至於生活機能，騎機車約10分鐘可到林口長庚，近三井OUTLET，寶雅等各式商店也有，加上未來新北影視城、轉運站等建設就在附近，就業和觀光人口增加後，當地的發展也會更加熱絡。