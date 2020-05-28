房市／不甩疫情　大直「西華富邦」賣出兩間豪宅

雖然今年第一季新冠肺炎病毒擴散，不過國內豪宅仍呈現偶有佳作的市況，根據實價揭露資料顯示，「西華富邦」分別在今年的二月與三月各成交一戶2億元的豪宅，分別為4樓與22樓，成交單價分別為137萬元與174.5萬元，統計2015年以來該社區實價揭露共131戶，累計成交金額超過300億元，成為近年大直地區熱銷的地標豪宅。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，有許多新的地標豪宅這幾年都陸續完工，吸引一些高資產族群換屋，包括「西華富邦」、「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，即使當前受到疫情與股災影響，但部分豪宅仍維持偶有佳作的穩定銷售狀況。「西華富邦」今年第一季仍有個案成交，包括4樓與22樓都成交2億元，累計社區從2015年以來已經有131筆實價紀錄，根據台北市地政雲百大社區統計，「西華富邦」平均交易總價為2.57億元，累計實價揭露金額高達337億元，成為近年最賣座的北市豪宅。地標豪宅即使在疫情當前的狀況下，仍是維持偶有佳作的成交表現，不過觀察今年以來的疫情也對豪宅市場產生影響，有些企業主可能受疫情影響，需要資金調度因而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此近期反而北市的豪宅成交速度加快。